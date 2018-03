 Weltweite Expansion: Conti eröffnet Reifenwerk in China

Der Autozulieferer Continental hat sein erstes Reifenwerk in China eröffnet. Mit der neuen Fabrik in Hefei will Conti seine Position auf dem Boom-Markt China stärken.

Ein Mitarbeiter kontrolliert einen Pkw-Reifen im Conti-Werk in Hannover. (Foto: dpa)

HannoverDas Werk hat eine Produktionskapazität von jährlich vier Millionen Pkw-Reifen, wie Conti mitteilte. Das Unternehmen investierte mehr als 185 Millionen Euro in das neue Werk. Die in Hefei gefertigten Reifen sollen auf dem chinesischen und asiatischen Markt verkauft werden.

Angesichts der guten Geschäftslage bei Reifen steckt Conti große Summen in den Ausbau seiner ausländischen Werke. So hatte der Konzern vor kurzem angekündigt, allein 224 Millionen US-Dollar (rund 158 Millionen Euro) in den Standort Mount Vernon in den USA fließen zu lassen. Neue Werke sind auch in Russland und Brasilien geplant. In Deutschland dagegen hatte der Konzern seine Reifenproduktion in den vergangenen Jahren aus Kostengründen immer weiter zurückgefahren.