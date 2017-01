Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konzerne versprechen Hightech-Jobs

Monsanto bestätigte am Dienstagabend die Angaben . Das fusionierte Unternehmen werde in den kommenden sechs Jahren insgesamt annähernd 16 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung (F&E) investieren, davon die Hälfte in den USA.

Die Zahl ist allerdings schon seit September vorigen Jahres beschlossen, als beide Konzerne den Zusammenschluss verkündeten. Monsanto und Bayers Division Cropscience kommen auf ein gemeinsames Budget für F&E in Höhe von etwas mehr als 2,5 Milliarden Dollar. Auf sechs Jahre gesehen werden also annähernd 16 Milliarden Dollar für Forschung ausgegeben. Eine einfache Rechenleistung also.

Stutzig macht die Aussage des Trump-Sprechers, Bayer wolle „seine 9000 Mitarbeiter in den USA behalten“. Der Konzern beschäftigt in dem Land nämlich bereits rund 15.000 Menschen. Vermutlich waren die annähernd 10.000 Arbeitsplätze von Monsanto in den USA gemeint. Dass die meisten Monsanto-Beschäftigten eine Zukunftsperspektive im neuen Konzern bekommen sollen, ist ebenfalls längst abgemacht. Den großen Kahlschlag plant Bayer nicht.

Immerhin: Monsanto und Bayer versprachen Trump, dass ihr Projekt langfristig mehrere Tausend neue und gutbezahlte Hightech-Jobs bringen wird. Das wird Trump gerne gehört haben. Schließlich will er die beschäftigungslosen Amerikaner zurück in Lohn und Brot bringen. Die dürfen sich also ab sofort beim neuen Agrochemie-Großkonzern bewerben. Gesucht werden nach Angaben von Monsanto: Experten für Gentechnik, Robotik und Datenanalyse, Spezialisten für die Auswertung von Satellitenbildern, Ingenieure und Statistiker.