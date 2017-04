Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Thomas Enders Der Verkauf von Eurofightern an Österreich vor 16 Jahren holt den Airbus-Chef ein. (Foto: dpa)

WienAirbus-Chef Thomas Enders weist die Betrugsvorwürfe der Wiener Staatsanwaltschaft entschieden zurück. „Ich sage nochmals ganz klar: An diesen Vorwürfen ist aus unserer Sicht nichts dran. Das wird auch die Justiz feststellen“, teilte der Vorstandschef des Flugzeugbauers am Donnerstag in einem Statement mit. Er sei aber bereit für eine Kooperation mit der Staatsanwaltschaft, erklärte er.

Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Enders wegen des Verdachts auf schweren Betrug. Die Untersuchungen stehen im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Kauf des Kampfjets „Eurofighter” im Jahr 2003 durch Österreich.