Nordex Der deutsche Konzern wird in Brasilien acht neue Windparks aufbauen. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Windturbinenbauer Nordex hat einen seit längerem erwarteten Großauftrag in Brasilien unter Dach und Fach gebracht. Der Konzern werde ab Mitte 2017 acht einzelne Windparks mit insgesamt 65 Windkraftanlagen installieren, teilte Nordex am Dienstag mit. Auftraggeber und späterer Betreiber der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 195 Megawatt sei Atlantic Renewable Energy, eine Tochter des Finanzinvestors Actis, der vor allem in Schwellenländern unterwegs ist.

Zum Auftragsvolumen machte Nordex keine Angaben. Wegen noch fehlender Finanzierungszusagen hatte Nordex den Auftrag nicht wie geplant im vergangenen Jahr in die Bücher nehmen können. Wegen diverser Projektverschiebungen und dem zunehmenden Preisdruck hatte der Vorstand seine Prognose kappen müssen.