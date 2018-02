 Woodward: Boeing will offenbar Zulieferer kaufen

Boeing könnte laut einem Bericht den Zulieferer Woodward kaufen. Das Unternehmen ist derzeit 4,7 Milliarden Dollar wert.

Der Flugzeugbauer soll bereits seit Monaten mit dem Zulieferer verhandeln. (Foto: Reuters) Boeing

New YorkBoeing will einem Zeitungsbericht zufolge den Zulieferer Woodward übernehmen. Der Flugzeugbauer spreche bereits seit Monaten mit dem im US-Bundesstaat Colorado ansässigen Unternehmen, berichtete das „Wall Street Journal“ am Donnerstag. Ob es zu einem Abschluss komme, sei noch ungewiss. Bei dem Airbus-Rivalen und bei Woodward war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Woodward liefert Bauteile für die Luftfahrt und andere Industriezweige. Stand Mittwoch wurde das Unternehmen mit 4,7 Milliarden Dollar bewertet. Am Donnerstag legten die Aktien sieben Prozent zu.