„Die Familien haben von der Übernahmeschlacht profitiert“

Ferdinand Alexander Porsche gründete das Designbüro „Porsche Design“. Ferdinand Piëch ging nach Ingolstadt zu Audi, wurde dort „Hauptabteilungsleiter für Sonderaufgaben in der technischen Entwicklung“ und schließlich Vorstand. Die Vertreibung aus dem Familienbetrieb war damit der Grundstein für große Unternehmerkarrieren, doch auch für weiteren Streit.

Denn vor allem die persönliche Beziehung zwischen den Familien gestaltete sich schwierig. Ferdinand Piëch, Sohn von Louise Piëch, begann eine Affäre mit Marlene Porsche, der Ehefrau seines Vetters Gerhard Porsche. Eine Affäre mit Folgen: Denn mit dem neuen Paar hätten sich die Mehrheitsverhältnisnisse im Konzern verändert. Marlene Porsche hätte bei einer Hochzeit ihre Anteile mit in die Piëch-Familie genommen. Man entschied sich für eine diplomatische Lösung: Ferdinand und Marlene blieben zwölf Jahre zusammen, ohne zu heiraten. Wenn es hart auf hart kam, legt die Dokumentation nahe, seien die Entscheidungen zugunsten des Familienfriedens gefällt worden.

Selbst in der größten Übernahmeschlacht der deutschen Wirtschaftsgeschichte zogen die Familien die Fäden. Im Jahr 2005 versucht der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking die Übernahme des größeren VW-Konzerns. Im wirtschaftlichen Armdrücken mit Ferdinand Piëch unterliegt er. Das festigt die Macht der Familien „Sie hatten vorher den kleinen Autobauer Porsche, jetzt haben sie über 50 Prozent an dem Weltkonzern Volkswagen“, erklärt Wirtschaftsjournalist Dietmar Hawranek in der Dokumentation. „Die Familien haben durch diese Schlacht gigantisch gewonnen.“ Das sorgte einige Jahre für trügerische Harmonie, löste aber die tiefer liegenden Konflikte nicht.

Mit den wirtschaftlichen Problemen bei VW ist auch der Streit zurück. Seit Monaten liefern sich Ferdinand Piëch und Wolfgang Porsche einen heftigen Schlagabtausch. Im Streit um manipulierte Abgaswerte schenken sich die Familien nichts. So behauptet zum Beispiel Ferdinand Piëch, er habe das Präsidium des Volkswagen-Aufsichtsrates bereits im März 2015 über die Dieselaffäre informiert – Monate bevor der Skandal an die Öffentlichkeit gelangte. Damit erhöht er der Druck auf Vetter Wolfgang Porsche, der dem Gremium ebenfalls angehörte. Porsche weist diese Aussagen vehement zurück.

Insgesamt durchleuchtet die Dokumentation ausführlich die angespannte Geschichte der zerstrittenen Familienzweige. Schade ist es aber allemal, dass nur einer der beiden aktuellen Streithähne zu einem Interview mit dem ZDF bereit war. Nur Wolfgang Porsche wollte vor der Kamera sprechen, sein Kontrahent Ferdinand Piëch hatte abgelehnt. In einer Dokumentation nur einen von zwei Konkurrenten sprechen zu lassen, birgt die Gefahr der Einseitigkeit. Allerdings ist Ferdinand Piëch bekannt dafür, dass er den Auftritt in den Medien scheut.

So spannend die Dokumentation die Vergangenheit aufarbeitet, so wenig verrät sie über die Zukunft. Die neue Generation der Familien spielt kaum eine Rolle. Seltsam einig ist man sich nur darin, dass es für Streitereien eigentlich keine Zeit gebe. Man müsse neues Vertrauen aufbauen, heißt es im Konzern und in der Familie. Der Konzern steckt im größten Umbruch seiner Geschichte, ihm muss die Wende zur Elektromobilität gelingen. „Wenn wir zusammenhalten, dann sind wir auch unheimlich stark“, sagt Wolfgang Porsche in der Dokumentation. Und das klingt dann fast schon wieder wie ein Friedensangebot.