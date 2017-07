 Zulieferer: Kiekert will das Auto-Türschloss neu erfinden

Kiekert Die Zentrale des Autozulieferers in Heiligenhaus. (Foto: dpa)

HeiligenhausEs war ein Meilenstein: 1974 erfand die Firma Kiekert die Zentralverrieglung fürs Auto. Die ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Lange her sind die Zeiten, in denen noch alle Türen einzeln abgeschlossen werden mussten. Mit seiner neusten Innovation, dem E-Schloss, könnte der Mittelständler aus Heiligenhaus bei Düsseldorf die Autobranche abermals revolutionieren.

Mit dem E-Schloss wird der Griff an der Autotür praktisch zum Schalter. Er muss nur noch einige wenige Millimeter herausgezogen werden. „Das ist ganz leicht“, verspricht Thorsten Nottebaum, Entwicklungschef bei Kiekert. „Das E-Schloss kann sogar mit dem kleinen Finger aufgemacht werden.“ Das ist besonders praktisch, wenn der Autofahrer gerade alle Hände voll hat. Durch die elektronische Bedienung ist auch nicht mehr das typische Klick-Geräusch beim Öffnen der Tür zu hören, das bislang durch die Mechanik verursacht wird.

Das E-Schloss ist keine Zukunftsmusik. Im Gegenteil: Es kommt noch dieses Jahr auf den Markt – auch hierzulande. Welcher Autohersteller das Schloss anbietet, darf der Zulieferer aus vertraglichen Gründen noch nicht verraten. Es werde aber, so Nottebaum, „in signifikanter Stückzahl“ auf den Markt kommen. Klar ist, dass das E-Schloss zunächst nur in Premiumfahrzeugen eingebaut wird. Eine Parallele zur Zentralverriegelung: Die kam damals zunächst auch nur in hochwertigen Autos zum Einsatz. Heute ist sie in allen Wagen Standard. Geht es nach Kiekert, soll das mit dem E-Schloss bald auch so sein.

Kiekert, der weltgrößte Hersteller von automobilen Schließsystemen, hat auch schon die nächste Evolutionsstufe des E-Schlosses geplant: Demnächst soll sich die Tür sogar öffnen, ohne dass man an ihr ziehen muss. Dazu ist am Auto ein Sensor angebracht, mit dem sich der Fahrer etwa per Fingerabdruck identifizieren kann. So weiß das Auto auch, wer gerade mit ihm fährt – persönliche Begrüßung durch den Bordcomputer inklusive. In der Variante, die dieses Jahr auf den Markt kommt, erkennt das Fahrzeug am Autoschlüssel oder am Handy in der Hosentasche, ob da wirklich der Eigentümer einsteigen will oder doch ein potenzieller Dieb. Der kommt, wie bislang, ohne Schlüssel aber nicht ins Auto.

Der eigentliche Griff bleibt vorerst an der Autotür befestigt – auch aus Sicherheitsgründen. Kommt es nach einem Umfall zu einem Stromausfall im Auto, kommen Rettungskräfte auch weiterhin in den Wagen, ohne die Scheibe einschlagen zu müssen: Das E-Schloss verfügt entweder über eine mechanische Redundanz oder aber über eine Ersatzbatterie.

Wie sicher das E-Schloss ist, können Experten erst nach der Markteinführung fundiert beantworten. Die derzeit verbreiteten Funkschlüssel sind einem Test des ADAC zufolge aber nicht besonders sicher. Die Funkschlüssel lassen sich schon mit einfachen Mitteln, etwa mit einer selbstgebauten Funk-Verlängerung, manipulieren. Die Sicherheitslücke sei auch bei den großen Autoherstellern zu finden.

„Wir sind davon überzeugt, dass sich der Trend zum autonomen Fahren fortsetzt“, sagt Karl Krause, Vorstandsvorsitzender von Kiekert. „Nicht nur das Autofahren wird autonom, auch die Art und Weise des Einstiegs.“ Das E-Schloss ist für den Mittelständler der erste Schritt zu einer autonomen Tür. Die zweite Innovation: Ein modernes Sensorsystem, welches das Umfeld der Tür erkennt und so das Öffnen und Schließen derselben intelligent kontrolliert.

So wichtig ist die Autoindustrie für Deutschland Umsatz Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes. Mittelständisch geprägte Zulieferer sind für den Großteil der Wertschöpfung – etwa 70 Prozent – verantwortlich. Insgesamt werden mehr als 1300 Unternehmen der Branche zugerechnet.

Beschäftigte Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Indirekt sind es viel mehr, da für die Fahrzeugfertigung viele Teile, Komponenten und Rohstoffe zugekauft werden – etwa in der chemischen Industrie, der Textilindustrie, bei Maschinenbauern sowie in der Elektro-, Stahl- und Aluminiumindustrie. Auch Autohändler, Werkstätten und Tankstellen sowie weitere Dienstleister – etwa Versicherer – sind von der Autokonjunktur abhängig.

Exporte Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert: 2016 waren es gut 4,4 Millionen. Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen summierten sich 2016 auf mehr als 228 Milliarden Euro. Das entspricht fast einem Fünftel der gesamten deutschen Exporte. Ein Großteil des Auslandsumsatzes wird in den EU-Ländern erwirtschaftet.

Forschung Weltweit investierte die deutsche Autoindustrie zuletzt fast 39 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). Im Deutschland sind es knapp 22 Milliarden Euro, was mehr als ein Drittel der gesamten Ausgaben der heimischen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung entspricht. Mehr als 110.000 Mitarbeiter sind in den Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Von den weltweit 3000 Patenten zum autonomen Fahren entfallen etwa 58 Prozent auf deutsche Firmen.

Die Idee der intelligenten Autotür: Ist in der Nähe ein Hindernis, sorgt ein Bremssystem dafür, dass der Fahrer die Tür nicht weiter öffnen kann. Das Anschlagen der Autotür an das Fahrzeug auf dem Parkplatz neben etwa soll der Vergangenheit angehören. Und damit auch die kostspieligen Reparaturen der so verursachten Kratzer und Dellen.

Das ist nicht nur komfortabel. Die intelligente Tür sorgt auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, da sie auch dynamische Hindernisse wie ein Fahrrad, erkennen soll. Kommt es bislang zu teils schweren Verletzungen, kann der unachtsame Autofahrer die intelligente Tür erst gar nicht aufmachen, wenn von hinten ein Fahrrad oder Auto angefahren kommt. Diese Technologie wird von Kiekert gerade noch getestet. Sie soll in drei bis vier Jahren serienreif sein.

Für mehr Komfort soll zudem ein automatisches Öffnungssystem sorgen. Ein Tastendruck soll reichen, damit die Autotür aufgeht. Bislang kennt man das nur vom Öffnen und Schließen der Heckklappe. Diese Idee, den automatischen Anschlagschutz und das E-Schloss will Kiekert unter dem Namen „autonome Tür“ rausbringen. Und damit Geld verdienen. Für das laufende Jahr erwartet die Kiekert AG, die in elf Ländern 6500 Mitarbeiter beschäftigt, einen Umsatz von 880 Millionen Euro und damit ungefähr so viel wie im vergangenen Jahr.

Kiekert ist ein wichtiger Zulieferer für die Automobilbranche. Und zwar nicht nur in Deutschland: Nach Firmenangaben sind in über 60 Automarken die Schließsysteme der Firma zu finden. Zum möglichen Kartell der großen deutschen Autohersteller äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage aber nur verhalten. „Das es ein laufendes Verfahren ist, möchten wir keine Stellung beziehen“, so Kiekert-Chef Krause.

Die Firma aus Heiligenhaus feiert in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. Weltweit hat, so teilt das Unternehmen mit, jedes dritte Fahrzeug ein Schließsystem, das auf dem Kiekert-Design basiert. Die Firma geriet zuletzt während der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise in Turbulenzen. Die Insolvenz wurde verhindert, als ein chinesisches Unternehmen den deutschen Mittelständler 2012 übernahm. Seitdem wächst die Firma nach eigenen Angaben stärker als andere Autozulieferer.