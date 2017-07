Diesel-Gipfel bewegt die Branche

So wichtig ist die Autoindustrie für Deutschland Umsatz Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes. Mittelständisch geprägte Zulieferer sind für den Großteil der Wertschöpfung – etwa 70 Prozent – verantwortlich. Insgesamt werden mehr als 1300 Unternehmen der Branche zugerechnet.

Beschäftigte Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Indirekt sind es viel mehr, da für die Fahrzeugfertigung viele Teile, Komponenten und Rohstoffe zugekauft werden – etwa in der chemischen Industrie, der Textilindustrie, bei Maschinenbauern sowie in der Elektro-, Stahl- und Aluminiumindustrie. Auch Autohändler, Werkstätten und Tankstellen sowie weitere Dienstleister – etwa Versicherer – sind von der Autokonjunktur abhängig.

Exporte Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert: 2016 waren es gut 4,4 Millionen. Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen summierten sich 2016 auf mehr als 228 Milliarden Euro. Das entspricht fast einem Fünftel der gesamten deutschen Exporte. Ein Großteil des Auslandsumsatzes wird in den EU-Ländern erwirtschaftet.

Forschung Weltweit investierte die deutsche Autoindustrie zuletzt fast 39 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). Im Deutschland sind es knapp 22 Milliarden Euro, was mehr als ein Drittel der gesamten Ausgaben der heimischen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung entspricht. Mehr als 110.000 Mitarbeiter sind in den Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Von den weltweit 3000 Patenten zum autonomen Fahren entfallen etwa 58 Prozent auf deutsche Firmen.

In Berlin betonte ein Sprecher von Hendricks, der Auftakt ihrer Sommerreise sei nicht mit Blick auf den Verdacht illegaler Absprachen deutscher Autobauer geplant worden. „Aber es trifft sich, denke ich, sehr gut“, fügte er hinzu. Denn es gehe um Mobilität der Zukunft, Elektromobilität und „die Herausforderungen, die sich VW konkret jetzt vorgenommen hat“. Die Ministerin will sich auch mit Konzernchef Müller und Betriebsratschef Bernd Osterloh treffen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sowie Wirtschaftsminister Olaf Lies (beide SPD) – sie sitzen im Aufsichtsrat von VW – hatten Aufklärung verlangt.

Die Kartellvorwürfe kommen für den Wolfsburger Autobauer zur Unzeit, da er nach fast zweijähriger Aufarbeitung des Dieselskandals gerade dabei war, sein Image aufzupolieren. Die Geschäftszahlen bei den Wolfsburgern entwickelten sich zuletzt gut. Im ersten Halbjahr 2017 übergab der Konzern knapp 5,2 Millionen Fahrzeuge – 0,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Allein im Juni legten die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent auf 920.700 Neuwagen zu. Die Kernmarke VW Pkw profitiert derzeit vom Aufschwung in Europa sowie von der Erholung auf dem russischen und dem südamerikanischen Markt. Im wichtigsten Einzelmarkt China dagegen schwächelte die Tochter Audi weiter.

Der Konzern hatte bereits zu Jahresanfang einen überraschend hohen Anstieg des Betriebsgewinns verbucht. VW-Markenchef Herbert Diess arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die Ertragskraft zu steigern und die Hauptmarke fit für den Umstieg in die Elektromobilität zu machen. Im zweiten Quartal schrumpfte die operative Rendite leicht auf rund 4,4 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte die Marge noch bei 4,6 Prozent gelegen. Damit schneidet VW deutlich besser ab als vor Jahresfrist, als wegen der Dieselaffäre zeitweise weniger als ein Prozent vom Umsatz als Gewinn übrig geblieben waren.

Auch mit der stabilen Rendite fährt VW bei der Ertragskraft allerdings noch hinter der Konkurrenz her. Den Ton unter den Massenherstellern gibt die künftige Opel-Mutter Peugeot, deren Lokalrivale Renault und der japanische Autobauer Toyota an. Peugeot glänzte zur Jahresmitte mit einer Rekord-Rendite von 7,3 Prozent. Renault will seine Zahlen am Freitag veröffentlichen, Toyota folgt am Mittwoch.