Werner Vogels sieht nicht unbedingt aus wie einer, der dazu beigetragen hat, aus Amazon einen weltweit agierenden Technologiekonzern zu machen. Statt Anzug und Krawatte setzt Amazons Chief Technology Officer lieber auf Jeans zum Sakko. Vogels ist eine imposante Erscheinung, er spricht laut, und trotz seiner Zeit in den USA hat er noch immer diesen freundlichen Singsang in der Stimme, der seine niederländische Herkunft verrät. Vogels hat mit dazu beigetragen, dass Amazon mit der Tochter Amazon Web Services (AWS) zu einem führenden Anbieter für Cloud-Computing geworden ist. Eine Gelddruckmaschine für Amazon-Chef Jeff Bezos – mit Kunden wie Airbnb, BMW oder Netflix. Dabei hatte Vogels zu Beginn seiner Karriere eigentlich ganz andere Pläne.

Herr Vogels, Sie haben Informatik studiert und lange als Wissenschaftler gearbeitet. Wann wurde es Ihnen im Elfenbeinturm zu viel?

In meiner Zeit an der Cornell University habe ich bei zwei Start-ups mitgearbeitet. In den Vereinigten Staaten ist es etwas anders: Dort lernt man als Wissenschaftler, die akademische mit der wirklichen Welt zu verbinden. Oft hat man als Wissenschaftler ja den Luxus, sich die Welt so zu erschaffen, wie man sie gerne hätte. Bei meiner Arbeit in den Start-ups kam ich aber auf den Geschmack, Dinge für richtige Menschen zu bauen. Nach einer gewissen Zeit landete ich dann bei Amazon.

Heute sind Sie Chief Technology Officer: Wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben?

In vielen Unternehmen berichtet der Chief Technology Officer an den Chief Innovation Officer und ist im Grunde die Person, die für die Datencenter und die Computerinfrastruktur des Unternehmens verantwortlich ist. Bei Amazon ist das etwas anders, denn Amazon sieht eben nur von außen aus wie ein Handelskonzern, ist aber in Wirklichkeit ein Technologieunternehmen. Der CTO war hier immer ein Stratege und machte sich Gedanken darüber, was die großen technologischen Herausforderungen sind, die es braucht, um gewisse Ziele zu erreichen.

Sie sprechen in der Vergangenheit – was ist denn aus dem Strategen geworden?

In dem Maße, in dem Amazon auch ein Technologieanbieter wurde – wie zum Beispiel mit der Cloud-Computing-Division Amazon Web Services – hat sich auch die Rolle des CTOs verändert: Er wurde vielmehr zu einem „External facing technologist“ – also demjenigen, der nach außen Technologie ein Gesicht gibt. Die Rolle beinhaltet nun, mit den Kunden zu interagieren und zu verstehen, wie sie Technologie verwenden und darüber nachzudenken, wie man sich immer wieder neu erfindet.

Amazon hat als Onlinehändler quasi eine Alleinstellung – muss das Unternehmen sich da überhaupt neu erfinden?

Wenn Amazon als Händler aufhören würde, ständig nach Innovation zu suchen, wäre es in zehn bis fünfzehn Jahren aus dem Geschäft. Nicht weil ein größerer Händler daher käme, sondern weil es einen Tod auf Raten bedeuten würde. Also muss sich Amazon immer neu im Sinne des Kunden ausrichten. Mitunter denken wir, Innovation bedeutet immer, etwas Neues zu erschaffen, aber manchmal muss man einfach nur darüber nachdenken, welche Wünsche immer für die Kunden Bestand haben werden.