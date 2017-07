Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Cloud-Geschäft als Gelddruckmaschine

Nicht nur hat er für 13,7 Milliarden Dollar die Bio-Lebensmittelkette Whole Foods übernommen. Bezos least außerdem neue Frachtflugzeuge – das 25. ist gerade in Betrieb gegangen –, er baut Warenhäuser und riesige Datencenter rund um den Globus und produziert Filme und TV-Serien für seinen Dienst Amazon Prime. Das alles kostet Geld.

Der Marketingaufwand kletterte um 44 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Die Erfüllungskosten, etwa für Transport und Verpackung, stiegen um 33 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Mit allen Aktivitäten, vom Elektronik- und Buchverkauf bis zum Filmverleih und Tablet-Verkauf, verlor Amazon weltweit operativ insgesamt 288 Millionen Dollar.

Auf eine Sparte konnte sich der Amazon-Chef aber auch dieses Mal verlassen: das Cloud-Computing. Die Tochter AWS, die Cloud-Computing-Dienste für Unternehmen und Behörden anbietet, verbuchte bei einem um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar ein operatives Plus von 916 Millionen Dollar. Das reichte für das kleine Nettoplus in der Gesamtabrechnung.

Allerdings: Seit drei Quartalen steigt das operative Ergebnis bei AWS trotz kräftiger Umsatzsteigerungen praktisch nicht mehr. Hier macht sich der Druck der Konkurrenten, vor allem Microsoft und Google, bemerkbar, die für das abgelaufene Quartal jeweils über 90 Prozent Wachstumsraten im Cloud-Geschäft vermeldet haben.

Hat Amazon damit nun die Erwartungen verfehlt, oder haben die Erwartungen Amazon verfehlt? Solange AWS als Gelddruckmaschine funktioniert, wird Bezos sein Geschäftsmodell nicht umstellen, um aus den bestehenden Bereichen auf einmal Gewinne zu ziehen. Er wird weiter bis an die Schmerzgrenze investieren, so wie er es seit 1994 gemacht hat. Das machte er auch im Analystengespräch klar. Anleger, die diesen Ritt auf dem Tiger nervlich nicht verkraften können, werden weiterhin eine harte Zeit haben.