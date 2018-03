América Móvil Konzern von Carlos Slim soll Festnetz abspalten

Mexikos größter Mobilfunkkonzern América Móvil muss sein Festnetzgeschäft ausgliedern. Der Konzern will dagegen vor Gericht ziehen.

Mexiko strebt einen stärkeren Wettbewerb in der Telekombranche an. Dafür soll der Konzern nun seine Sparten Telmex und Telnor ausgliedern. (Foto: Reuters) América Móvil

Mexiko-Stadt

Die mexikanische Wettbewerbsbehörde hat die Abspaltung des Festnetzgeschäfts des Mobilfunkkonzerns América Móvil genehmigt. Das Unternehmen habe nun zwei Jahre Zeit, das Vorhaben umzusetzen, kündigte der Telekomregulierer ITF am Montag an.

Der dem Milliardär Carlos Slim gehörende mexikanische Konzern, der die Mehrheit an Telekom Austria besitzt, kündigte an, den Prozess zwar in Gang zu setzen, jedoch zeitgleich vor Gericht den Beschluss anzufechten.

Mexiko strebt einen stärkeren Wettbewerb in der Telekombranche an, die von América Móvil dominiert wird. Dafür soll das Unternehmen nun seine Sparten Telmex und Telnor ausgliedern.