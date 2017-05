 Apple: iPhone-Konzern will eine Milliarde Dollar in US-Jobs stecken

Tim Cook Apple-Chef Tim Cook will mit seinem Unternehmen in den amerikanischen Markt investieren und Arbeitsplätze schaffen. (Foto: Reuters)

San FranciscoApple möchte rund eine Milliarde US-Dollar investieren, um Jobs in der Produktion in den USA zu schaffen. Apple-Chef Tim Cook gab die Einführung des entsprechenden Fonds am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC bekannt. Das Unternehmen möchte damit auch der Kritik entgegenstehen, dass ein großer Teil seiner Produkte in Übersee zusammengebaut werden.

Cook machte zunächst keine näheren Angaben, wie da Geld genau genutzt werden solle. Der Fonds werde seine erste Investition Ende Mai tätigen. Obwohl Apple seine Produkte in den USA designt, wird ein Großteil von ihnen in Fabriken zusammengesetzt, die Lieferanten in China und anderen Ländern betrieben werden. Diese Praxis hatte auch US-Präsident Donald Trump mehrmals heftig kritisiert.