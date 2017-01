Catrin Bialek: Das Ritual der Perfektion

Es gibt eine Episode in der Nerd-Serie „Big Bang Theory“, in der zwei der Protagonisten die Schutzfolie eines neuen iPhones abreißen. Nein, sie reißen sie natürlich nicht ab, sie machen daraus ein Ritual. Streiten sich, wer es anfassen und daran ziehen darf. Langsam natürlich, es ist ja ein feierlicher Moment: das Auspacken eines neuen iPhones.

Wenn meine Kinder und ich diese Episode schauen, dann nicken wir. Wir wissen, was gemeint ist. Wir sind Apple-Fans. Nach dem Einzug meines ersten iPhones vor etlichen Jahren war es schwierig, jemals eine andere Technikmarke zuhause zu etablieren. Kein Laptop, kein Tablet ohne angebissenen Apfel hatte je mehr eine Chance. Und die Begeisterung reicht bis zur Verpackung.

Als ich vor einigen Jahren Reinhard Springer, den Gründer der früheren Kultagentur Springer & Jacoby, interviewte, sprach er von der Perfektion der Verpackung, die Apple mit den feinen weißen Kartons beweisen würde. Jeden Karton würde er aufbewahren, meinte Springer. Ich nickte damals wissend. Ich bewahre sie ja auch alle auf. Alle. Doch wir Apple-Jünger sind nicht in der Überzahl, vielleicht sogar eine aussterbende Art.

Neulich kam mein neues Firmen-iPhone an. Der Kollege aus der IT-Abteilung richtete das Gerät mit allem, was mein iPhone so braucht, ein, und besuchte mich in meinem Büro. Achtlos riss er die durchsichtige Schutzfolie ab, warf den feinen, weißen Karton beiseite – und wunderte sich, warum ihn seine Kollegin mit großen, entsetzten Augen ansah.