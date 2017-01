Christof Kerkmann: Der empfindliche Wegbegleiter

Freunde und Kollegen fragen mich öfter um Rat, wenn sie sich ein neues Smartphone kaufen wollen. Ich berichte beim Handelsblatt über Technologie und teste regelmäßig Geräte, viele Produkte hatte ich zumindest schon mal in der Hand. Meine Standardantwort lautet: „Wenn es nicht aufs Geld ankommt, nimm‘ das iPhone“ – das kürzt viele Diskussionen ab. Manchmal, aber nur manchmal, frage ich mich allerdings, ob ich damit nicht einen Fehler mache.

Grundsätzlich bietet das iPhone viele Vorteile, auch heute noch, da die Android-Geräte längst technisch aufgeholt haben. So sind Hardware und Software perfekt aufeinander abgestimmt, was sich an Dingen wie dem 2013 eingeführten Fingerabdrucksensor „TouchID“ oder den neuen Kopfhörern „Airpods“ bemerkbar macht: „It just works“, wie der inzwischen verstorbene Apple-Mitgründer Steve Jobs sagen würde.

Weitere Punkte, die mir wichtig sind: Software-Updates kann ich noch am gleichen Tag installieren, was in Sachen IT-Sicherheit wichtig ist – bei vielen Android-Geräten können Sie von Glück sagen, wenn Sie überhaupt eine Aktualisierung bekommen. Und weil Hersteller Apple sein Produkt so teuer verkauft (mit Preisen bis zu 1.000 Euro), muss er nicht auch noch aus meinen Daten Kapital schlagen.

Doch all das gerät ab fünf Grad Celsius in Vergessenheit. Denn mein iPhone 6, ein Modell von Ende 2014, mag keine Kälte. Sobald sich die Außentemperaturen dem Gefrierpunkt nähern, schwächelt der Akku. Wichtige Gespräche reißen dann ab, trotz 30 Prozent Ladung: Musik, Podcasts oder die Navigation ebenso. „Das ist doch kein Premium!“, schimpfe ich dann in mich hinein. Sollte das bei einem Gerät für 700 Euro nicht besser gehen? Wenn ich das iPhone nächstes Mal empfehle, rate ich gleich auch zum Kauf eines Zusatzakkus.