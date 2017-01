Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

David Sauer: Eine sehr teure Liebe

Ich bin aufgewachsen als PC-Nerd, der alles selber basteln und im Griff behalten wollte. Für Apple hatte ich nie viel übrig, zu viel Bevormundung. So konnte ich auch dem iPhone nach Erscheinen zunächst nicht viel Gutes abgewinnen. Mein Android-Handy ließ mir schließlich weitreichende Freiheit über das Betriebssystem. Bis es unterm Strich aber mehr Kummer als Freude bereitete. Ständig funktionierte irgendetwas nicht so, wie es sollte. Dabei blieb der oberste, unantastbare Anspruch auf der Strecke, den ich an mein Smartphone heute stelle: Zuverlässigkeit.

Seit dem iPhone 4 hatte ich jedes Modell bis zum aktuellen iPhone 7 und seitdem ist alles so herrlich einfach. Mein iPhone macht genau, was ich von ihm erwarte. Die Bedienung ist angenehmer, ich bin produktiver, kein Basteln, kein Nachbessern, kein Ärger. Was könnte ich mir mehr wünschen?

iPhone-Hype Das iPhone 7 von Apple: kein Basteln, kein Nachbessern, kein Ärger. (Foto: Reuters)

Andere Hersteller übertreffen sich mit technischen Spezifikationen: Quadcore-Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher, Kamera mit Fantastilliarden an Pixeln. Das alles interessiert mich gar nicht, es sind keine Argumente mehr. Office, Surfen, Spiele: Egal was ich mache, mein iPhone macht es schnell und ohne Mucken. Nichts hängt, nichts zuckt. Man merkt, dass Soft- und Hardware wie aus einem Guss sind. Mein iPhone war immer gut zu mir. Es ist schön, ich fasse es gerne an, wir lieben uns. Es ist eine teure Liebe.