Désirée Linde: Ein trotziges „trotzdem“

Apple Stores Apple arbeitet in seinen Stores mit einem Trick: Die Geräte werden so platziert, dass man sie anfassen muss, um sie näher zu betrachten. Einmal berührt, zack, steht man unter dem Apple-Zauber. (Foto: AP)

Mit meinem iPhone verbindet mich eine Hassliebe. Dabei bin ich, wie es bei Verliebten häufig ist, reichlich oberflächlich unterwegs. Ich ertappe mich in der Öffentlichkeit hin und wieder bei dem Gedanken: Hey, mit so einem kann man sich sehen lassen. Ich liebe sein Äußeres, die elegante Form, das verspielte Äpfelchen. Alles geht mit dem iPhone in der mit allem verknüpften Apple-Welt ganz einfach – vom Verwalten der Musik bis zum simplen Übertragen der Kontakte. Dieser Umstand macht es noch attraktiver.

Doch er ist es auch, der unsere fragile Liebe erschüttert. Denn in schöner Regelmäßigkeit ärgere ich mich darüber, wie wenig mein iPhone nun mit meinen anderen Geräten kompatibel ist. Denn einen Mac habe ich beispielsweise immer noch nicht. Von der wegdesignten Kopfhörerbuchse ganz zu schweigen.

Entstanden ist unsere ambivalente Beziehung übrigens aus einem Zufall. Eine Freundin hatte ein damals nagelneues iPhone S4 günstig abzugeben. Ich funktionierte offenbar genauso wie die Heerscharen von Apple-Kunden vor mir. Denn Apple arbeitet in seinen Stores mit einem Trick: Die Geräte werden so platziert, dass man sie anfassen muss, um sie näher zu betrachten. Einmal berührt, zack, steht man unter dem Apple-Zauber.

So war es mit meinen Widerstand gegen das Gerät schlagartig vorbei, als ich es in der Hand hielt. Wie weggewischt waren die negativen Eigenschaften, allen voran der exorbitant hohe Preis. Der lässt sich mit nichts anderem rechtfertigen als einem trotzigem „trotzdem“. Es war eine sehr späte Liebe auf den ersten Blick. Wie lange sie wohl halten wird? Das weiß man bei der Liebe ja nie so genau.