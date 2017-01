Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ina Karabasz: Will mich mein iPhone im Stich lassen?

Mein iPhone und ich. Eigentlich pflegen wir ein gute Beziehung. Es klingelt, wenn jemand anruft. Es klingelt mich morgens wach. Es klingelt, wenn eine Nachricht kommt. Dafür lade ich es mit zunehmender Regelmäßigkeit und achte darauf, dass ihm nichts passiert. Wir sind immer zusammen. Und wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, zeigt es mir den Weg. Wenn auch nicht immer den kürzesten. Es ersetzt meine Zeitungen, mein Radio, meine CD-Sammlung, manchmal sogar den Fernseher oder meinen Arbeitsrechner. Wir haben viel zusammen gesehen, Fotos gemacht. Unsere Unstimmigkeiten über Speicherplatz haben wir auch beigelegt.

Doch dann wurde es auf einmal kalt. Ausgerechnet dann, als ich mein iPhone gebraucht hätte. Zunächst habe ich es nicht verstanden. Auf einmal war der Bildschirm schwarz. Schwarz und kalt. Und dann wurde mir kalt, weil ich die Person nicht finden konnte, die ich treffen wollte. Tatsächlich ließ mich mein iPhone im Stich. Es klingelte nicht mehr, es ließ sich nicht anklingeln. Dabei hatte ich es aufgeladen, hatte mich gekümmert.

Tagelang habe ich mir Gedanken um unsere Beziehung gemacht. Funktioniert sie noch? Wird es Zeit, sich zu trennen? Dann erlöste mich ein Kollege: Mein iPhone wollte mich nicht im Stich lassen. Es konnte nur nicht anders. Die Kälte kam nicht von innen. Sondern von außen. Gegen eisige Temperaturen hat es sich nicht wehren können, mein iPhone. Es fiel in Schockstarre.

Seit diesem Erlebnis ist unsere Beziehung noch inniger geworden. Ich lasse mein iPhone ganz nah an mich heran, wenn es draußen kalt ist. Dann wärmt es sich an mir und ich mich an dem Gedanken, dass es funktioniert.