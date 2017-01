Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Milena Merten: Verloren in der Cloud

0 Bilder, 0 Videos, keine einzige Nachricht. Fassungslos starre ich auf das Display meines iPhones. Beim Update auf die Version 10.2 sind alle meine Daten verloren gegangen. Dabei hatte ich das regelmäßige iCloud-Back-up, also das regelmäßige Speichern meiner Kontakte, Fotos und Videos in der Datenwolke aktiviert. Ich war davon ausgegangen, dass meine Daten irgendwo in diesem diffusen Daten-Orbit herumschwirren und jederzeit wieder abrufbar seien. Falsch gedacht. Alles weg.

„Kann man nichts machen“, teilt mir der junge, vollbärtige Mitarbeiter des Apple-Stores mit und wirft mir über den Rand seiner Hipster-Brille einen mitleidigen Blick zu. „Sie haben doch bestimmt zusätzlich über iTunes Ihre Daten gesichert, bevor Sie das Update geladen haben, oder?“ Tja, habe ich natürlich nicht. Das letzte Mal habe ich meine Daten vor drei Monaten gesichert – im digitalen Zeitalter eine halbe Ewigkeit. Rund 300 Dateien sind somit für immer verschollen.

So ein Anfänger-Fehler passiert vermutlich sonst nur sogenannten digitalen Spätzündern – jenen Menschen über 40, die ohne Smartphone aufgewachsen sind und von denen niemand weiß, wie sie sich in ihrer Jugend verabredet oder den neuen Klatsch und Tratsch ausgetauscht haben. Mitfühlende Freunde beginnen sofort damit, mir Fotos von vergangenen Events über WhatsApp zuzuschicken, damit mein Fotoordner nicht länger verwaist bleibt.

Beim Durchscrollen werde ich fast rührselig: Verwackelte Bilder durchfeierter Nächte, Omas Geburtstagskuchen, das neue Hundewelpen meiner Freundin. Alltagsschnappschüsse, auf die man eigentlich auch gut verzichten könnte. Dennoch bin ich froh, sie wieder zu haben. Und merke mir fürs nächste Mal: Doppelt gesichert hält besser.