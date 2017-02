 ATV: Pro Sieben Sat 1 kauft in Österreich zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

MünchenPro Sieben Sat 1 baut mit der Übernahme der angeschlagenen Senderfamilie ATV ihr Geschäft als größte Privatsendergruppe in Österreich aus. Eine Genehmigung der österreichischen Medien- und Kartellbehörden steht allerdings noch aus, wie Pro Sieben Sat 1 am Dienstag mitteilte. „Ich freue mich, dass wir für den Fortbestand des Unternehmens die optimale Lösung gefunden haben“, erklärte der Medienunternehmer Herbert Kloiber, der sich von der defizitären Tochter seiner Mediengruppe Tele München trennt. Pro Sieben Sat 1 kündigte eine Sanierung von ATV an, ohne Details zu nennen.

Pro Sieben Sat 1 hat sich im Sendergeschäft bereits vor Jahren aus mehreren ausländischen Märkten zurückgezogen und beschränkt sich mit TV-Kanälen auf die deutschsprachigen Länder. In Österreich vermarktet die Münchener TV-Sendergruppe ihre deutschen Kanäle mit regionalen Werbeblöcken und betreibt zudem den Sender Puls 4. Damit erreicht der Konzern nach eigenen Angaben 23 Prozent der Zuschauer und sichert sich rund 37 Prozent des TV-Werbemarktes. Aus der Alpenrepublik stammten zuletzt rund sechs Prozent der Konzernumsätze.