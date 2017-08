Selbstfahrende Autos liefern enorme Datenmengen

Intel hat Grund zur Eile. Längst ist es nicht mehr nur die Google-Holding Alphabet mit ihrer Tochter Waymo, die an autonomen Fahrzeugen arbeitet. Tesla besitzt bereits einen Autopiloten, der kurz vor der Serienreife steht. Uber arbeitet ebenfalls an selbstfahrenden Autos. General Motors schickt seine Mitarbeiter in San Francisco mit Autos des erst kürzlich erworbenen Start-ups Cruise durch die Stadt. Der chinesische Onlineriese Baidu hat eine Software- sowie eine Sensor-Plattform in Arbeit, bei der unter anderem Ford, Bosch und Microsoft involviert sind. Für Microsoft ist es der zweite Versuch, im Automarkt Fuß zu fassen, nachdem der erste, zusammen mit Ford, vor drei Jahren aufgegeben wurde.

Was Microsoft so wie Intel an diesem Markt besonders interessiert, ist nur zum Teil das Fahrzeug selbst. Denn selbstfahrende Autos produzieren mit ihren Sensoren gigantische Datenmengen, die gespeichert, verarbeitet und analysiert werden müssen. Künstliche Intelligenz lernt von den Datensätzen und gibt Erkenntnisse an die Fahrzeuge zurück, die dadurch schlauer werden. Die Autoindustrie wird sich in einem noch nie da gewesenen Ausmaß mit Netzwerk-, Speicher- und Cloud-Infrastruktur sowie Maschinen-Lernen auseinandersetzen müssen. Intel will dabei der Partner der Wahl sein.

„Der wichtigste Faktor beim autonomen Fahren sind Daten“, sagt Doug Davis, Leiter der neugeschaffenen Automated Driving Group bei Intel. Er sieht die Chance, erneut einen Markt zu generieren - wie es Intel schon einmal mit PCs und Servern getan hat. Die ersten, ausschließlich für autonomes Fahren ausgerichteten Datencenter seien bereits gebaut, erklärte Davis in seiner Keynote bei einem Selbstfahrer-Workshop im Mai. In diese Datencenter wandern auch die Daten aus den neuen Testwagen.

Zu diesem Zweck beteiligt sich Intel auch an einem Konsortium des Autobauers Toyota, das für ein einheitliches Ökosystem bei vernetzten Autos sorgen soll. Ebenfalls beteiligt sind der Telekomausrüster Ericsson, der Autozulieferer Denso und die Telekomfirma NRR Docomo, wie die Unternehmen am Donnerstag verkündeten.

Intel hat 2016 rund 60 Milliarden Dollar umgesetzt, aber der Großteil davon kommt noch aus der PC-Sparte. Im zweiten Quartal 2017 lieferte die Client-Computing Group, also die PC-Chips, 8,2 von 14,8 Milliarden Dollar Umsatz. Die Datencenter-Sparte ist schon Nummer zwei mit 4,4 Milliarden Dollar Umsatz. Sie liefert Prozessoren und Chips für Datencenter, baut und betreibt Datencenter. Dazu kommt künftig die Automated Driving Group.

Die Chance für den großen Sprung nach vorne hat sich dabei eher zufällig ergeben. Tesla und Mobileye beendeten ihre Zusammenarbeit im Streit, nachdem ein Teslafahrer bei einem schweren Unfall zu Tode kam. Dabei war der Autopilot eingeschaltet. Die Unternehmen wiesen sich gegenseitig die Schuld für den Vorfall zu. Das gab Intel die Chance, den großen Geldbeutel aufzumachen und Mobileye zu kaufen. Das Gehirn bekam Augen.