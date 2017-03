Bertelsmann-Chef Thomas Rabe Der Medienkonzern hat im abgelaufenen Jahr dank florierender Geschäfte seiner Fernsehtochter RTL, im Musikrechtehandel sowie bei Technologie- und Logistikdiensten einen Rekordgewinn eingefahren. (Foto: dpa)

BerlinDer Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann will bis 2020 mehrere Milliarden Euro in seine Geschäfte investieren. Bei der internationalen Expansion werde er den Blick neben Brasilien, Indien und China besonders auf die USA richten, kündigte Vorstandschef Thomas Rabe am Dienstag in Berlin an.

Bertelsmann hat im abgelaufenen Jahr dank florierender Geschäfte seiner Fernsehtochter RTL, im Musikrechtehandel sowie bei Technologie- und Logistikdiensten einen Rekordgewinn eingefahren. Das Betriebsergebnis kletterte im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte um 2,6 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro zu. Die Konzernerlöse schrumpften dagegen um 1,1 Prozent auf knapp 17 Milliarden Euro, unter anderem wegen eines Umsatzrückgangs beim Buchverlage Penguin Random House.

In den vergangenen vier Jahren hat der Konzern bereits mehr als drei Milliarden Euro in neue und digitale Geschäfte investiert. Die Wachstumsgeschäfte machen heute einen Anteil von knapp 30 Prozent am Konzernumsatz aus, mittelfristig soll er auf 40 steigen. Zu den Investitionen gehört eine Online-Akademie, ein Online-Videovermarkter und ein Mode-Netzwerk. Der Wandel des Unternehmens geht rasant: Als Thomas Rabe seinen Chefposten vor fünf Jahren einnahm, lag der Anteil der Wachstumsgeschäfte bei 20 Prozent.

In diesem Jahr wird Bertelsmann allerdings eine größere Investition in einem Bereich tätigen, den die wenigsten bislang als reinrassigen Wachstumsbereich identifiziert haben: Konzernchef Rabe will den Anteil an Penguin Random House, dem weltgrößten Buchverlag, von aktuell gut 50 Prozent auf 70 bis 75 Prozent aufstocken. Der britische Mitgesellschafter Pearson will sich von seinem Anteil trennen, das Delta könnte nach den Vorstellungen von Bertelsmann ein institutioneller Investor übernehmen. Bücher sind zwar seit 182 Jahren das Kerngeschäft des Gütersloher Unternehmens, doch große Wachstumsphantasien entfacht dieses Segment bei den wenigsten.

Schon lange ist das Buchgeschäft nicht mehr die stärkste Säule im Bertelsmann-Reich. Diese Rolle haben die beiden Töchter RTL Group und der Dienstleister Arvato übernommen. Die TV-Tochter RTL Group hatte bereits vor drei Wochen ihre glänzenden Zahlen präsentiert: Im vergangenen Jahr erhöhte die Bertelsmann-Tochter den Umsatz um 3,4 Prozent auf 6,24 Milliarden Euro. Das Ebitda stieg um knapp vier Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis der RTL Mediengruppe Deutschland kletterte um 3,1 Prozent auf 705 Millionen Euro.

Zum ersten Mal präsentierte Bertelsmann seine Jahreszahlen in der neuen Unternehmensstruktur, die acht verschiedene Bereiche ausweist. Die Musiksparte BMG, der Bildungsbereich Bertelsmann Education Group und auch die Bertelsmann Investments sind seit Anfang 2016 eigenständig und werden eigene Zahlen ausweisen.