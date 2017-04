 Boykott von Werbekunden: Google wehrt sich gegen Kritik an Youtube

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Youtube Mehrere Unternehmen hatten angekündigt, keine Anzeigen mehr auf Googles Videoplattform Youtube zu schalten – darunter Ford, Johnson & Johnson und die Bank JP Morgan Chase. (Foto: dpa)

Mountain ViewWer als Werbekunde Geld für Anzeigen ausgibt, möchte vor allem seine Produkte in einem möglichst guten Licht präsentieren. Bei Youtube hatte das in den vergangenen Wochen allerdings nicht immer geklappt: Immer wieder waren Anzeigen neben unseriösen Inhalten aufgetaucht, etwa extremistischen Videos. Nun reagiert Google auf die Vorwürfe gegen sein Videoportal – und geht zur Gegenoffensive über.

Das Unternehmen sieht sich dabei unverhältnismäßig an den Pranger gestellt. Nur ein „winziger“ Anteil der Anzeigen sei davon betroffen gewesen, sagte Google-Manager Philipp Schindler der Website „Recode“. So sei es bei großen Werbekunden um weniger als 0,001 Prozent der ausgespielten Werbeclips gegangen, erklärt der Internet-Konzern. Zugleich stünden diese Fälle aktuell sehr stark im Fokus, sagte Schindler: „Das Problem kommt daher, dass jemand es aggressiv auf die erste Seite setzt.“

Das Problem war vor allem durch einen Bericht der Londoner „Times“ bekannt geworden. Einige Unternehmen kündigten daraufhin an, ihre Anzeigen bei Youtube auszusetzen, darunter die BBC, Ford, die amerikanischen Telekom-Konzerne Verizon und AT&T, Johnson & Johnson und die Bank JP Morgan Chase. Google erklärte „Recode“, einige Marken hätten ihre Drohung nicht wahrgemacht, andere seien zurückgekehrt. Man nenne aber grundsätzlich keine Namen.

Ein Teil des Problems ist, dass Werbeplätze im Umfeld von Youtube-Videos weitgehend automatisiert über diverse Marktplätze befüllt werden. Dabei können die Werbekunden bestimmte Zielgruppen auswählen, die ihre Anzeigen zu sehen bekommen sollen. Hier rutschten allerdings zum Teil auch Videos durch, neben denen eine Marke nicht gesehen werden möchte.

Die Videoplattform gab Anzeigenkunden nun mehr Kontrolle darüber, wo ihre Werbung zu sehen ist. Außerdem gibt es nun mehr Kategorien von Videos, neben denen grundsätzlich keine Werbung angezeigt wird.

„Wenn man sich das aus der Perspektive eines Werbekunden ansieht, sind die Fehlerquoten, von denen wir hier reden – und ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich von der Wichtigkeit des Problems und dass wir darin besser werden müssen, nicht ablenken will – aber diese Zahlen sind winzig, winzig“, sagte Schindler „Recode“. Zugleich habe die gesamte Branche dieses Problem in größerem Maßstab seit längerer Zeit. Was jetzt aber anders sei: „Mehr öffentliche Aufmerksamkeit liegt auf einem prozentuell gesehen sehr kleinen Problem.“