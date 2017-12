Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Verbraucher beschweren sich regelmäßig bei uns“

Doch auch wenn die Unternehmen sich gut aufgestellt sehen: Verbraucherschützer zeichnen ein anderes Bild. „Verbraucher beschweren sich regelmäßig bei uns“, erklärt etwa Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht und -politik bei der Verbraucherzentrale Hessen. Gleiches berichten auch andere Verbraucherzentralen. Verlässliche Zahlen kann Lassek zwar nicht nennen, da Beratungen im Bereich Telekommunikation nicht gesondert unter dem Stichwort „Breitbandverfügbarkeit“ oder „Internetgeschwindigkeit“ erfasst werden. Allerdings hätten sich in der Beratungspraxis immer wieder teils erhebliche Abweichungen zwischen Werbeversprechen und tatsächlicher Qualität der erbrachten Leistung gezeigt, berichtet er.

Nur: Etwas gegen gebrochene Geschwindigkeitsversprechen tun können die Kunden meist nicht. Lassek erklärt, es gebe im Telekommunikationsgesetz kein geregeltes Kündigungsrecht bei einer Abweichung von vereinbarter und tatsächlich erreichter Datenübertragungsrate. Allerdings könnten die Messungen der Datenübertragungsraten und die dokumentierten Ergebnisse die Ausgangslage für Verbraucher verbessern. „So ist jedenfalls feststellbar, ob die Qualität des Anschlusses von den berechtigten Erwartungen des Verbrauchers abweicht“, sagt Lassek. Denn wenn der Anbieter mit dem Verbraucher eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit beziehungsweise einen -korridor vereinbart habe, müsse diese Leistung vertragskonform erbracht werden.

Laut den Vorgaben der Bundesnetzagentur liefern die Unternehmen nicht, was sie versprechen, wenn eine „erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit“ vorliegt. Das ist etwa der Fall, wenn die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht wird oder die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit an mindestens zwei Messtagen jeweils unterschritten wird. Wenn der Kunde das nachweisen kann, hat er unter anderem die Möglichkeit, den Vertrag anpassen zu lassen, Schadensersatz zu fordern oder zu kündigen.

Doch trotz dieser Vorgaben sei es für die Verbraucher nach wie vor schwierig, wenn ein Internetanbieter seine Versprechen nicht einhalte, sagt Christine Steffen, Juristin der Verbraucherzentrale NRW. „Verbraucher haben hier weiterhin keine Möglichkeit, ihre Rechte effektiv durchzusetzen“, erklärt sie. Dafür bräuchte es konkrete Möglichkeiten, etwa den Tarif zu wechseln oder die Einräumung eines Sonderkündigungsrechts.

Diese Meinung vertritt auch ihr Kollege Oliver Buttler, Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht (TIV) bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er ärgert sich oft über die Reaktionen der Telekommunikationsanbieter bei Beschwerden: „Die Anbieter reden sich bei Problemen oft raus, sie müssten das Netz optimieren, und das brauche eben seine Zeit“, sagte er.

Bisher seien sie zwar meist ohne Klagen zum Recht der Kunden gekommen, „allerdings oft nur durch wiederholten Druck. Das müsste aber auch ohne gehen.“ Deswegen fordert auch er eine klare, gesetzliche Grundlage, „so dass der Nutzer ein Recht auf eine dauerhafte Internetverbindung hat. Schließlich gehört das heute zu den Grundbedürfnissen.“ Und: „Wenn Kunden schon so hohe Preise für Telekommunikationsdienste in Deutschland zahlen, dann sollen die Dienste auch funktionieren.“