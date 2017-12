Hauptdarsteller Will Smith bei der Premiere von „Bright“ Netflix wird 2018 mehr als 80 Streifen auf den Bildschirm bringen. (Foto: AFP)

San FranciscoDie Werbekampagne für „Bright“, dem neuen Film von Will Smith, hat alles, was für einen Hollywood-Blockbuster dazugehört – von einem Panel bei der Nerd-Messe Comic Con bis hin zu einer glamourösen Premiere wie bei Smiths „Independence Day“ vor 21 Jahren.

Im Gegensatz zu anderen Filmen, die in diesen Tagen anlaufen, ist „Bright“ allerdings nicht in Kinos auf der ganzen Welt zu sehen, sondern ab heute nur bei Netflix. Die Firma, deren Ursprünge auf den Versand von Leih-DVDs zurückgehen, versucht nun, das Filmgeschäft so auf den Kopf zu stellen, wie es dies einst mit dem Fernsehen getan hatte. Sie will beweisen, dass man für den neuesten Blockbuster nicht ins Kino gehen muss.

„Bright“ ist der erste Versuch des Unternehmens, eine Hollywood-Produktion mit großem Budget und großem Star zu realisieren. Der Film von David Ayer, der auch „Suicide Squad“ gedreht hat, ist es ein Warnschuss für Studios und Kinobesitzer. Netflix hat es auf einen großen Teil der 38,6 Milliarden US-Dollar schweren weltweiten Kinoeinnahmen abgesehen hat. Um das Engagement zu unterstreichen, wurde bereits eine Fortsetzung bestellt und Smith dafür unter Vertrag genommen.

„Es ist aufregend, mit etwas an vorderster Front zu sein, das sich wie die Zukunft anfühlt“, sagt Bryan Unkeless, einer der Produzenten des Films, in den Netflix-Büros in Hollywood. Dort betreibt das Unternehmen auch Test-„Wohnzimmer“, um zu sehen, wie es sich anfühlt, die Produktionen daheim anzusehen.

In den letzten fünf Jahren hatte sich Netflix von einer Bibliothek von Wiederholungen zu einem der größten Produzenten von Unterhaltung entwickelt. Das in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Unternehmen wird im nächsten Jahr bis zu 8 Milliarden Dollar für Programme ausgeben – mehr als ein Viertel davon für eigene Produktionen.

Netflix macht dies, indem das Unternehmen einige der besten Autoren Hollywoods einstellt, darunter Jenji Kohan, den Schöpfer von „Orange Is the New Black“ und Shonda Rhimes. Der Ansatz hat sowohl aus Kritiker-Sicht als auch kommerziell funktioniert. Netflix erhielt die zweitmeisten Emmy-Auszeichnungen unter TV-Netzwerken in diesem Jahr und hat im Jahresverlauf bis September mehr als 15 Millionen neue Kunden gewonnen.

Kinos sind das nächste Kampfgebiet. Das Unternehmen wird 2018 mehr als 80 Streifen auf den Bildschirm bringen, aufbauend auf den rund 50 in diesem Jahr. Die meisten sind zwar billige Dramen und Komödien. Aber eine Handvoll, wie das 90 Millionen Dollar schwere Projekt „Bright“, sind Filme, die normalerweise von einem großen Studio veröffentlicht werden. „Was Sie in Ihrem Wohnzimmer tun können, ist so gut wie das, was Sie in einem Kino oder bei jedem anderen Seh-Erlebnis bekommen“, sagt Smith.

Solche Aussagen bringen die Kinoketten auf, von denen viele sich weigern, Netflix-Filme auszustrahlen. Die Marktführer AMC Entertainment Holdings und die Regal Entertainment Group wollen, dass das Unternehmen Filme zunächst in Kinos veröffentlicht, bevor sie online erscheinen. Dies würde Kinos die Exklusivität geben, die sie bei den großen Hollywood-Studios genießen.

Der Widerstand spiegelt ein sich in der Krise befindliches Geschäftsfeld wider. Die Sommer-Kino-Einnahmen in Nordamerika sanken zum ersten Mal seit 2006 unter 4 Milliarden Dollar. Um den Abschwung zu bekämpfen, fusionieren Kino-Ketten. Sie investieren in neue Ess- und Sitzoptionen sowie in Virtual-Reality-Erlebnisse, um Kinos von den heimischen vier Wänden abzuheben.

Viele Produzenten, selbst diejenigen auf den höchsten Ebenen, werden sich indes wohl freuen, mit Netflix zu arbeiten – angesichts der großen Kassen des Unternehmens, des Finanzierungsansatzes und der Bereitschaft, kreative Freiheiten zu gewähren.