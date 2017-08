 Browseranbieter: Mozilla gegen Fake-News

Mozilla Chief Innovation Officer „Falschnachrichten hat es schon immer gegeben – von Propaganda im Mittelalter bis zur Yellow Press“, sagte Katharina Borchert (vorne).

Düsseldorf„Fake-News“, das sagt ja schon der Name, sind doch etwas Amerikanisches. Ein Phänomen, das es hierzulande nicht gibt, etwas, das vor allem in der Hochphase des US-Wahlkampfs Konjunktur hatte: Wenn zum Beispiel der Papst angeblich Präsidentschaftskandidat Donald Trump unterstützte oder seine Kontrahentin Hillary Clinton in einem Pädophilenring aktiv war.

Doch auch Beispiele in Deutschland zeigen: Die gezielten Halbwahrheiten oder bösen Märchen sind gar nicht so weit weg. So machte die ARD unlängst auf einen Sachverhalt aufmerksam: Ein Bild von mehreren Flüchtlingen vor einer Kirche wurde in den sozialen Netzwerken verbreitet, um darauf hinzuweisen, dass da Muslime gegen eine Kirche pinkelten. Die Wahrheit: Bei den Flüchtlingen handelte es sich um Christen aus Äthiopien und Eritrea, die an der Mauer der Kirche beteten. Sie sind eben nicht auf Länder oder Zeitfenster beschränkt – gefälschte Tatsachen gibt es überall.

Das hat auch die Politik erkannt und will mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Falschnachrichten und Hass im Netz den Kampf ansagen – und erhöht damit den Druck auf die entsprechenden Plattformen. Unternehmen wie Facebook setzen auf personelle Aufstockung, „Faktenchecker“, aber auch auf die Unterstützung von Initiativen für mehr Medienkompetenz oder rufen direkt eine eigene ins Leben.

Auch der Browseranbieter Mozilla hat in der vergangenen Woche selbst eine Initiative angekündigt. Dabei handele es sich um einen „umfassenden Ansatz, der dazu beitragen soll, das Internet glaubwürdig und gesund zu halten“. Bei seiner „Information Trust Initiative“ setzt das Unternehmen auf ein Potpourri an Methoden, die beim Aufspüren und Verhindern von Falschnachrichten helfen sollen. Darunter auch der Einsatz von virtueller Realität.

Vorgestellt hat die Initiative Mozillas Chief Innovation Officer Katharina Borchert, die sich mit Journalismus auskennt: Die 44-Jährige war vorher Geschäftsführerin bei „Spiegel Online“ und ist seit 2016 bei dem Technologie-Unternehmen verantwortlich für die zukünftige Ausrichtung des Konzerns.

Die Idee zu der Initiative kam Borchert und ihrem Team beim Gespräch in ihrem Büro in Mountain View: „Wir sprachen darüber, welcher Irrsinn so im Netz kursiert, und wie der dann sogar von Bekannten in den sozialen Netzwerken verbreitet wird“, sagt die Managerin. Man müsse nur mal etwas weiter von der eigenen Blase schauen, dann erkenne man, wie sehr Inhalte mit Halbwahrheiten und politisch motivierten Lügen verbreitet werden.

Auch in Deutschland ist dieses Problem offenbar angekommen: Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen gaben rund 28 Prozent der Befragten an, ab und zu Falschnachrichten bemerkt zu haben, neun Prozent häufig, 22 Prozent selten und 23 Prozent erklärten, bisher noch nie, aber schon die Vermutung gehabt zu haben, mit einer derartigen Meldung konfrontiert gewesen zu sein. In derselben Studie stimmten immerhin 61 Prozent der Befragten zu, dass Fake News die Demokratie bedrohen würden.

Was man zu Hasskommentaren wissen sollte Was ist „Hate Speech“? Eine feste Definition des Begriffs „Hate Speech“ gibt es nicht. Gemeint sind allgemein Meinungsäußerungen, die bestimmte Personen oder Personengruppen herabsetzen und verunglimpfen sollen. In der politischen Debatte geht es nur um solche Formen von Hate Speech, die gegen Gesetze verstoßen, insbesondere gegen Paragraphen des Strafgesetzbuchs (StGB). Ein Beispiel ist § 130 des Strafgesetzbuchs (Volksverhetzung). Diese Vorschrift verbietet es, zum Hass gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe aufzustacheln oder zu Gewalt gegen sie aufzufordern. Außerdem ist danach unter bestimmten Umständen die Leugnung des Holocaust strafbar. Quelle: Bundesjustizministerium.

Wer definiert, welche Äußerungen rechtswidrige „Hate Speech“ sind? Weder das Bundesjustizministerium noch die vom Ministerium eingerichtete Task Force prüfen, ob konkrete Inhalte gegen Gesetze verstoßen und entscheiden daher auch nicht über die Entfernung von rechtswidrigen Inhalten. Diese Prüfung führen die in der Task Force vertretenen Unternehmen vielmehr in eigener Verantwortung und in eigener Zuständigkeit durch. Die Unternehmen haben zugesagt, hasserfüllte Inhalte und Aufstachelung zu Gewalt einerseits auf ihre Gemeinschaftsrichtlinien ("Community Standards") hin und andererseits auf Grundlage des deutschen Rechts zu überprüfen, sobald ihnen konkrete Inhalte dieser Art gemeldet worden sind.

Welche Themen werden betrachtet? Thema der Task Force ist ganz generell der Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet. Die Diskussion ist nicht auf rechtsextremistische Inhalte beschränkt, sondern umfasst rechtswidrige Aufrufe zu Hass und Gewalt unabhängig von ihren Motiven oder den Personen, gegen die sie sich richten. Fragen im Zusammenhang mit der Löschung konkreter Beiträge können nur die Unternehmen beantworten.

Verstößt die Löschung von Hassbotschaften gegen die Meinungsfreiheit? In Deutschland gilt Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist im Grundgesetz verankert. In Absatz 2 des entsprechenden Artikels 5 steht allerdings auch: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Das heißt: Niemand darf sein Recht auf Meinungsfreiheit dafür nutzen, die Rechte anderer zu verletzen, zum Beispiel, indem er gegen sie hetzt, zu Gewalt aufruft oder sie verleumdet. Diese Gesetze gelten - sie müssen in sozialen Netzwerken aber konsequenter als bislang zur Anwendung kommen. Und nur darum geht es: Dass Kommentare, die gegen das Strafrecht verstoßen, gelöscht werden.

Wie unterscheidet sich das Löschen von rechtswidriger „Hate Speech“ von der Strafverfolgung? Die Strafverfolgung dient dazu, den verantwortlichen Autor zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist Sache der zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Die Staatsanwaltschaften werden Anzeigen schnell prüfen und zur Anklage bringen, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Ziel des Löschens von rechtswidrigen Beiträgen ist es, für eine angemessene Kommunikationskultur zu sorgen und die vom Hass betroffenen Gruppen und Personen zu schützen. Die beiden Ziele ergänzen sich.

In welchem Verhältnis steht das Vorgehen der Task Force zum normalen Rechtsweg? Die Task Force nimmt keine Prüfung von Inhalten vor und entscheidet auch nicht über die Entfernung von strafbaren Inhalten. Die strafrechtliche Verfolgung von Hasskriminalität im Internet obliegt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Auch Borchert hält das Phänomen „Fake-News“ für gefährlich: „Falschnachrichten hat es schon immer gegeben – von Propaganda im Mittelalter bis zur Yellow Press“, sagt die Managerin. Allerdings habe die Technologie etwas verändert: Heute würden die guten Seiten der digitalen Revolution missbraucht, um diesen Inhalten eine nie dagewesene Reichweite zu liefern: „Es geht um die Produktion und die Verbreitung, aber auch die Finanzierung – hinter 'Fake-News' steckt nicht nur Ideologie, sondern ein riesiger Markt.“

Borchert bezieht sich damit auf die Meldungen nach dem US-Präsidentschaftswahlkampf, nachdem „Fake-News“ produziert worden waren, um durch die starke Reichweite Geld für Werbeanzeigen abzugreifen. Die Intention dahinter sei letztendlich egal, sagt Borchert: „Selbst wenn am Ende die Falschnachricht enttarnt werde, bleibt doch immer etwas davon hängen.“