 BT Group: Schwächelndes IT-Geschäft setzt Telekomkonzern zu

Telekomkonzern BT Group Der Konzern zog im vergangenen Quartal 279.000 Mobilfunk-Kunden an, dazu kamen 179.000 schnelle Breitband-Internetanschlüsse. (Foto: dpa)

LondonDie anhaltenden Schwierigkeiten in der IT-Sparte machen dem britischen Telekomanbieter BT Group zu schaffen. Der Gewinn ging im abgelaufenen Quartal um vier Prozent auf umgerechnet zwei Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Auch höhere Pensionskosten sowie die Ausgaben für Sportrechte drückten auf das Ergebnis. Besser lief es dagegen im Mobilfunkgeschäft.

BT-Chef Gavin Patterson sagte, das Unternehmen halte trotz der Schwierigkeiten an seinem Ausblick für das Gesamtjahr fest. Für Zuversicht sorge das Geschäft mit den Verbrauchern, das sich gut entwickle. So zog BT in dem Quartal 279.000 Mobilfunk-Kunden an, dazu kamen 179.000 schnelle Breitband-Internetanschlüsse.