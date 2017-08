Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bundesliga im TV Eine Lösung im Konflikt zwischen Discovery/Eurosport und Sky ist bislang nicht in Sicht. (Foto: dpa)

HannoverEine Lösung ist nicht in Sicht. Das US-Unternehmen Discovery und der Pay-TV-Sender Sky können sich nicht über die Einspeisung von 45 Spielen aus dem Bundesliga-Paket einigen. Drei Tage vor der ersten Live-Übertragung bei der Discovery-Tochter Eurosport sind die Fronten weiter verhärtet. Für den Fan bedeutet der nicht gelöste Streit zusätzliche Kosten.

„Wir sind weiter an einer Lösung interessiert, an juristische Schritte denken wir nicht“, sagte Discovery-Chefin Susanne Aigner-Drews am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vor einigen Wochen hatte Discovery noch eine einstweilige Verfügung gegen Sky erwirkt und Werbeaussagen verbieten lassen.

Discovery/Eurosport hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ein Paket mit 45 Spielen erworben, die Mehrzahl davon am Freitagabend. Über eine Einspeisung ins Sky-Programm können sich die Unternehmen nicht einigen. „Stand heute werden wir die von uns erworbenen Bundesligaspiele exklusiv im Eurosport Player zeigen“, sagte Susanne Aigner-Drews. Dabei handelt es sich um ein Angebot, das nur über das Internet zu empfangen ist.

„Jetzt liegt der Ball bei Eurosport“, sagte Sky-Chef Carsten Schmidt. „Wir haben Eurosport ein faires und wirtschaftlich sinnvolles Angebot vorgelegt.“ Beide Seiten liegen dem Vernehmen nach weit auseinander und erwecken nicht den Eindruck, dass eine Einigung kurz bevorsteht.

TV-Rechte: Bundesliga im Bezahlfernsehen ab 2017 Ein Milliardenpoker Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag das Ergebnis des Milliarden-Pokers um die neuen Medienrechte verkündet. Die DFL hatte in der Ausschreibung die Live-Spiele der 1. und 2. Bundesliga in acht Paketen angeboten. Die Pakete A, B, C und F konnten ausschließlich von Pay-TV-Sendern erworben werden, für die Pakete D, E und H durften auch Free-TV-Sender bieten. Das Ergebnis im Überblick. Quelle:SID

Paket A Geht an: Eurosport Inhalt: 43 Bundesliga-Spiele jeweils am Freitag (20.30 Uhr), Sonntag (13.30), Montag (20.30) Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga Supercup

Paket B Geht an: Sky Inhalt: 36 Konferenzen jeweils am Samstag (15.30) sowie Dienstag und Mittwoch (20.30) in den englischen Wochen

Paket C Geht an: Sky Inhalt: 176 Bundesliga-Spiele jeweils am Samstag (15.30) sowie Dienstag und Mittwoch (18.30 und 20.30) in den englischen Wochen

Paket D Geht an: Sky Inhalt: 30 Bundesliga-Spiele jeweils am Samstag (18.30)

Paket E Geht an: Sky Inhalt: 60 Bundesliga-Spiele jeweils am Sonntag (15.30 und 18.00)

Paket F Geht an: Sky Inhalt: 281 Spiele der 2. Bundesliga (außer montags, 20.30 und donnerstags in den englischen Wochen, 20.30)

Paket G Geht an: Sky Inhalt: 25 Spiele der 2. Bundesliga jeweils am Montag (20.30) und Donnerstag in den englischen Wochen (20.30)

Paket H Geht an: ZDF Inhalt: 4 Bundesliga-Spiele am 1., 17. und 18. Spieltag Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga Supercup

Am Samstag feiert Eurosport seine Premiere. Der Spartensender zeigt mit dem Supercup erstmals ein Spiel aus seinem 45-Partien-Paket über den kostenpflichtigen Eurosport Player. Das ist für die Fußballfans kein Problem, denn die Partie zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger Borussia Dortmund ist parallel beim ZDF zu sehen. Gleiches gilt für den Bundesliga-Auftakt am 18. August mit Bayern gegen Leverkusen.

Erst eine Woche später wird mit der Partie des 1. FC Köln gegen den Hamburger SV eine Übertragung ausschließlich über den Eurosport Player gezeigt. Bei dem derzeit gültigen Angebot kostet ein Jahrespass 29,99 Euro.

Neben dem Supercup darf Eurosport 30 Freitagsspiele, je fünf Partien am Sonntag (13.30 Uhr) und am Montag (20.30 Uhr) sowie die vier Relegationspartien übertragen. Sky zeigt alle anderen Partien. Fans müssen also bei beiden Medienunternehmen Kunde sein, wenn sie alle Spiele der 1. Liga sehen wollen.

TV-Rechte: Bundesliga im freien Fernsehen ab 2017 Die Sportschau bleibt Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Ergebnis des Milliarden-Pokers um die neuen Medienrechte verkündet. Die DFL hatte in der Ausschreibung der Rechte an der Zweitverwertung der TV-Bilder von 1. und 2. Bundesliga sieben Pakete angeboten. Zwei davon gehen an die ARD, die Sportschau wird damit bleiben. Quelle: SID

Paket I Geht an: ARD Inhalt: Samstag, 18.30 bis 20.15 Uhr Bundesliga (von Freitag und Samstag, exklusive 18.30 Uhr-Spiel) 2. Liga (von Samstag)

Paket J Geht an: ZDF Inhalt: Samstag, 21.45 bis 24.00 Uhr Bundesliga (von Freitag und Samstag) 2. Liga (von Samstag)

Paket K Geht an: Sport1 Inhalt: Sonntag, 6.00 bis 15.00 Uhr Bundesliga (von Freitag und Samstag) 2. Liga (von Freitag und Samstag)

Paket L Geht an: Nicht vergeben! Inhalt: Freitag, 22.30 bis 24.00 Uhr und Sonntag, 19.30 bis 21.15 Uhr 2. Liga (von Freitag und Sonntag)

Paket M Geht an: ARD Inhalt: Sonntag, 21.15 bis 23.00 Uhr Bundesliga (von Sonntag)

Paket N Geht an: Nicht vergeben! Inhalt: Montag, 22.15 bis 24.00 Uhr Bundesliga (von Freitag bis Montag)

Paket O Geht an: Perform Inhalt: Highlight-Clips Montag/Dienstag, 24.00/0.00 Uhr Bundesliga (von Freitag bis Montag) 2. Liga (von Freitag bis Montag)

Ob es eine Lösung in letzter Minute gibt, ist schwer einzuschätzen. Nach einem ersten Streit erzielten die beiden Medienunternehmen am letzten Tag eine Teil-Lösung. Diese schloss allerdings die Bundesligaspiele aus.

Eine Einigung sei „derzeit nicht ausgeschlossen“, sagte ein Sprecher des Kartellamtes. Das Ergebnis der Verhandlungen sei noch unklar. Das Kartellamt hatte sich bei der Ausschreibung der DFL „für den Verbraucher vorteilhafte Produktverbesserungen“ gewünscht und ein Alleinerwerbsverbot zur Bedingung gemacht. Diese auch „No-Single-Buyer-Rule“ genannte Auflage machte es Sky unmöglich, wie in den Vorjahren alle Spiele zu erwerben und zu zeigen.