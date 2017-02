Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das letzte Arcor-Relikt

Beim Düsseldorfer Telekommunikationskonzern Vodafone ist Call-by-Call keineswegs tot. Es ist vermutlich das einzige Produkt des Unternehmens, das im Internet noch unter dem alten Namen Arcor als Marke gepflegt und von Kunden genutzt wird. Doch mehr als ein kleines Zusatzgeschäft ist dieser Bereich kaum.

Bedrängt wird die Vorwahl für Sparfüchse vor allem durch das schnelle Internet und das verändertes Kommunikationsverhalten der Verbraucher. Texte via Mail, WhatsApp, Twitter, Facebook & Co laufen der Sprache den Rang ab. Zum Telefonieren, Surfen und Fernsehen buchen die Kunden Doppel- oder Dreifachpakete (Telefonieren, Surfen, TV) und abonnieren Auslandsoptionen dazu. Der Datenverkehr wird mehr und mehr zur Haupteinnahmequelle.

Unmissverständlich stellt die Bundesnetzagentur fest: „Die Gesprächsminuten sind seit Jahren rückläufig“. Trotzdem – Call-by-Call hält sich hartnäckig. Vor allem die ältere Generation, aufgewachsen mit dem Telefon und dem Internet eher skeptisch zugewandt, halte an diesen Gewohnheiten fest, meint Bettina Seute von Teltarif.de. „Sie reagieren sehr sensibel, wenn die Preise in den Tariftabellen nicht stimmen“, berichtet sie.

Ganz verschwunden sind die Sparvorwahlen tatsächlich noch nicht: So registrierte die Bundesnetzagentur 2015 noch 4 Milliarden Gesprächsminuten mit Sparvorwahlen, wobei rund 700.000 Kunden die Billigvorwahl fest eingestellt hatten. Das war ein Anteil von immerhin 6 Prozent am gesamten Gesprächsvolumen, das auf die Wettbewerber der Telekom entfiel. 2010 hatte das Gesprächsvolumen aber dreimal so hoch und bei einem Anteil von 13 Prozent gelegen.