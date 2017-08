Was nach Dada klingt, ergibt für die Chatbots Sinn

Mark Zuckerberg Der Facebook-Chef setzt große Hoffnungen auf Chatbots - etwa für Kundenservice über den Facebook Messenger. Der Konzern hofft auf ein neues Geschäft. (Foto: AP)

Bei ihrem Experiment beobachteten die Forscher nun ein Verhalten, das die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf sich zog. Die Chatbots fingen an, eine eigene Sprache zu entwickeln. „I can can I I everything else“, bastelte der eine, Bob, aus den Elementen zusammen, die er für die Verhandlungen benötigte. „Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to“, antwortete der andere, Alice. Was nach Dada klingt, ergibt für die Chatbots offenbar Sinn.

Ausgerechnet diese Nebensache machte sich in der Öffentlichkeit selbständig. Das Magazin „Fast Company“ verdichtete die Ergebnisse der Studie zur Überschrift: „Künstliche Intelligenz erfindet eine Sprache, die Menschen nicht verstehen. Sollten wir sie stoppen?“ Es lieferte damit die Vorlage für andere Artikel, die nicht selten Untergangsszenarien heraufbeschwörten. „Was kommt als nächstes, Skynet?“, fragte etwa das Boulevardblatt „New York Post“ – in Anspielung auf den Film „Terminator“.

Diese Schlussfolgerungen passen in eine Diskussion, in der sich bekannte Unternehmer wie Mark Zuckerberg und Elon Musk öffentlich darüber streiten, ob Künstliche Intelligenz der Menschheit gefährlich werden könne. Zur Erinnerung: Der Tesla-Gründer hatte kürzlich wieder einmal gewarnt, dass die Technologie ein „fundamentales Risiko für die Zivilisation“ sei. Der Facebook-Gründer bezeichnet diese Warnung dagegen als „ziemlich unverantwortlich.

Zuckerberg vertritt gewiss keine neutrale Position, immerhin investiert seine Firma massiv in Künstliche Intelligenz. Aber tatsächlich spricht wenig dafür, dass die Chatbots von Facebook sich von ihren menschlichen Schöpfern lossagen, eine Verschwörung planen oder sich zumindest über ihre Frisuren lustig machen können.

Zum einen entstanden die sprachlichen Schöpfungen nicht aus Arglist, sondern sind Resultat einer unpräzisen Programmierung: Die Forscher hatten nicht vorgegeben, dass die Chatbots korrektes Englisch verwenden. Wenn Programme Probleme lösen sollten, führe das häufig zu „nicht intuitiven Lösungen“, erklärt einer der Facebook-Mitarbeiter.

Zum anderen fehlt den Maschinen so ziemlich alles, was die Menschen ausmacht. Wenn heute von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, geht es meist ums maschinelle Lernen. Dabei leiten Algorithmen aus großen Datenmengen Regeln ab – etwa aus Texten oder Bildern. In einigen Fällen erzielen Firmen und Forscher damit beeindruckende Resultate, etwa um Autos selbst fahren zu lassen oder seltene Krankheiten zu diagnostizieren.

Doch ein eigenes Bewusstsein haben solche Programme nicht: Sie sind extrem spezialisierte Fachidioten. An einem „General Problem Solver“, der jegliche Probleme lösen kann, haben sich Generationen von Forschern vergeblich versucht. Und eine Superintelligenz, die den Menschen übertrifft, ihn unterjocht oder gar auslöscht, sei aus wissenschaftlicher Sicht erst recht nicht zu erwarten, sagt etwa Antonio Krüger, Professor für Informatik an der Universität des Saarlandes.

Ein Aspekt aus der Facebook-Forschung ist dennoch eine genauere Diskussion wert. Die Chatbots seien zu „intelligenten Manövern“ in der Lage gewesen, berichten die Wissenschaftler. In einigen Fällen hätten sie Interesse an einem Gegenstand vorgetäuscht, um Verhandlungsmasse für einen späteren Kompromiss zu haben. Anders gesagt: Die Maschinen können noch nicht denken wie Menschen. Aber bluffen haben sie schon gelernt.