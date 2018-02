Chefwechsel beim Elektronikriesen Sony-Chef gibt Amt ab, das „Hirn“ des Konzerns übernimmt

Die Energiewende zwingt die Versorger zum Umdenken. Auch Eon-Chef Johannes Teyssen muss den Dax-Konzern umbauen. Bei der Abspaltung und dem Börsengang der Uniper SE, in der Eon das alte Kraftwerksgeschäft und den Großhandel bündelt, musste der Jurist und Volkswirt für 2016 milliardenschwere Abschreibungen vornehmen. In der Jonglage mit Zahlen ist Teyssen geübt, war er doch von 2001 bis 2003 Finanzchef bei Eon Energie. Seit 2008 leitet er den Eon-Konzern in Düsseldorf.