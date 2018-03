 Chip-Hersteller: Texas Instruments verringert Gewinnerwartung

In der Elektronikbranche läuten die Alarmglocken: Texas Instruments senkt seine Erwartungen an das laufende Quartal. Auf vielen Märkten und bei vielen Produkten lasse die Nachfrage nach - mit einer Ausnahme.

Texas Instruments alarmiert mit gesenkten Erwartungen die Branche. (Foto: ap)

DallasDer Elektronikmarkt scheint abzuflauen. Der bedeutende US-Bauteilehersteller Texas Instruments musste am späten Donnerstag (Ortszeit) seine Erwartungen an das laufende vierte Quartal herunterschrauben. Es gebe „eine geringere Nachfrage über viele Märkte, Kunden und Produkte hinweg“, erklärte das Unternehmen am Sitz in Dallas. Ausnahme seien Mobilfunk-Chips.

Texas Instruments geht nun davon aus, im Schlussquartal einen Umsatz von 3,19 bis 3,33 Milliarden Dollar zu erzielen, nachdem sich das Unternehmen zuvor bis zu 3,54 Milliarden Dollar (2,65 Mrd Euro) zugetraut hatte. Der Gewinn pro Aktie soll nun bei 0,21 bis 0,25 Dollar herauskommen nach zuvor bis zu 0,36 Dollar.

Texas Instruments ist führend bei analogen und integrierten Prozessoren für einfache Rechenaufgaben. Die Chips kommen in Waschmaschinen ebenso zum Einsatz wie in Handys, Fernsehgeräten oder Industrieanlagen. Daher gilt Texas Instruments als Barometer für die gesamte Elektronikbranche. Nachbörslich fiel der Aktienkurs um 5 Prozent.