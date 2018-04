Chipkonzern AMD-Bilanz lässt Aktie um knapp zehn Prozent steigen

Der Ausblick für das aktuelle Quartal verstärkt Investoren im Glauben, AMD kann dem Rivalen Intel Marktanteile abnehmen. Die Aktie legt deutlich zu.

Vor allem die Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr erfreut die Anleger. (Foto: dpa) AMD

Santa ClaraDie Aktie des Chipkonzerns AMD hat nach frischen Quartalszahlen nahezu zehn Prozent an Wert gewonnen. Anleger glauben vor allem dank der Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr, dass AMD dem großen Rivalen Intel Marktanteile abnehmen könnte.

AMD stellte für das aktuelle Quartal am Mittwoch Erlöse von 1,725 Milliarden Dollar in Aussicht und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Intel legt seine aktuellen Zahlen am Donnerstag vor.

Im vergangenen Quartal verbuchte AMD ein Umsatzplus von 40 Prozent auf 1,65 Milliarden Dollar. Die Firma, die in der Vergangenheit schon herbe Rückgänge verzeichnen musste, ist auch der zweigrößte Anbieter von Grafikkarten nach dem Konkurrenten Nvidia.

Für die Grafikchips gibt es seit Monaten einen massiven Nachfrageschub, weil sie gut für die Erzeugung von Digitalwährungen wie Bitcoin eingesetzt werden können. AMD konnte die Erlöse der Sparte Computer und Grafik im vergangenen Quartal mit 1,12 Milliarden Dollar fast verdoppeln.

Unterm Strich blieb ein Gewinn von 81 Millionen Dollar übrig, nachdem die Firma vor einem Jahr noch 33 Millionen Dollar verloren hatte. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 9,47 Prozent zu.

