Cloud Computing Microsoft eröffnet in Deutschland neue Rechenzentren

Das Geschäft mit dem Cloud Computing boomt – inzwischen auch in Deutschland. Deswegen plant Microsoft Investitionen im dreistelligen Millionenbereich.

Der Konzern hat sich mithilfe des Cloud Computing neu erfunden. (Foto: AFP) Microsoft-Logo

DüsseldorfMicrosoft will das Geschäft mit dem Cloud Computing in Deutschland ausbauen: Der Konzern hat am Mittwoch die Eröffnung neuer Rechenzentren angekündigt und damit Berichte von „Handelsblatt“ und „Wirtschaftswoche“ bestätigt. Eine Besonderheit: Die Kunden können festlegen, dass die Daten im Land bleiben.

Microsoft will Standorte in zwei neuen Regionen aufbauen. Damit würden die bisherigen Kapazitäten verdoppelt, erklärte Microsoft-Manager Oliver Gürtler. „Deutschland erwacht derzeit in puncto Cloud“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachfrage sei deutlich höher als noch vor zwei Jahren.

Der Konzern nannte zunächst wenig Details. So machte er keine Angaben dazu, ab wann der Dienst angeboten wird und welche Preise er dafür verlangt. Die Investitionen dürften nach Informationen des „Handelsblatts“ aus Branchenkreisen im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Beim neuen Angebot können Kunden die Daten in Deutschland belassen, es überwacht aber kein Treuhänder den Zugriff. Ein solches Modell hatte der Konzern 2016 eingeführt, nach Einschätzung aus Branchenkreisen ist die Nachfrage nach der deutschen Cloud aber gering – das Angebot gilt als zu eingeschränkt und teuer.

Das neue Konzept richte sich vorwiegend an international tätige Unternehmen, sagte Microsoft-Manager Gürtler, der den Bereich „Cloud & Enterprise“ in Deutschland verantwortet. Diese müssten die Daten in verschiedenen Ländern lokal vorhalten. Die neuen Rechenzentren sollen deshalb an das Netzwerk von Rechenzentren angeschlossen sein.

Die Investitionen sind Teil einer internationalen Expansion: Auch in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten baut Microsoft neue Rechenzentren, in Frankreich wird das Angebot erweitert. Das Geschäft mit dem Cloud Computing wächst stark, nach einer Prognose des Marktforschers IDC wird der Umsatz in diesem Jahr 160 Milliarden Dollar betragen.

Von dieser Entwicklung profitiert auch Microsoft. Der Konzern erwirtschaftet mit seiner Sparte „Intelligent Cloud“ im zweiten Quartal 7,8 Milliarden Dollar, im laufenden Geschäftsjahr dürften es mehr als 20 Milliarden Dollar werden. Gerade in Deutschland soll das Geschäft gut laufen, ist in Branchenkreisen zu hören.