Datenmissbrauch Weit mehr Facebook-Nutzer von Datenskandal betroffen als bislang bekannt

Der Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica weitet sich aus: Statt 50 Millionen sollen bis zu 87 Millionen Nutzer betroffen gewesen sein.

San FranciscoVom jüngsten Datenskandal bei Facebook sind nach Angaben des Unternehmens deutlich mehr Mitglieder betroffen als bisher angenommen. Möglicherweise seien die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern auf unlautere Weise an die britische Firma Cambridge Analytica weitergegeben worden, teilte der US-Konzern am Mittwoch in einem Blogbeitrag mit.

Bisher war in Medien von 50 Millionen die Rede gewesen. Die meisten der 87 Millionen Betroffenen gebe es in den USA, schrieb Technikvorstand Mike Schroepfer. Man werde sie darüber informieren.

Cambridge Analytica arbeitete vor der US-Präsidentenwahl mit dem Team von Donald Trump zusammen. Im Raum steht der Verdacht, dass die Daten von Facebook zum Wahlsieg beigetragen haben könnten. Die Beratungsfirma hat jedes Fehlverhalten von sich gewiesen.

Die Facebook-Aktie verlor am Mittwoch weitere 1,1 Prozent. Seit Bekanntwerden des Skandals haben die Papiere 16 Prozent verloren.