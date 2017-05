Diskussion um die Rolle der Geheimdienste

Die Rolle des Staates bestehe in der Begleitung der digitalen Transformation und der Durchsetzung von Freiheit und Gleichheit: „Die Digitalisierung setzt die Mündigkeit des freien Menschen voraus.“ Aber auch die Bürger sieht der Minister in der Pflicht – auch er müsse lernen sich zu schützen: „Und Unternehmen müssen Sicherheit per Design implementieren.“ Am Ende seines Vortrags gibt es höflichen Applaus.

Im Anschluss folgt die Diskussion im Stile eines TV-Duells. Und da muss sich der Minister natürlich einige Kritik gefallen lassen. Constanze Kurz gibt zur Einleitung zu bedenken, dass sich die meisten Innenminister so einer Diskussion nie gestellt hätten.

Große Unstimmigkeit herrscht dann vor allem bei der Rolle der Geheimdienste. Kurz erinnert de Maizière daran, dass dieser selbst Opfer der NSA-Bespitzelung wurde, aber nichts unternommen habe. Der CDU-Politiker entgegnet auf die Frage, was vier Jahre nach den Snowden-Enthüllungen bleibe: „Wir dulden und wollen keine Spionage.“ Lachen im Publikum. Er habe den 360-Grad-Winkel eingeführt, entgegnet de Maizière, man schaue in alle Himmelsrichtungen. Allerdings sei man auf die Zusammenarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus eben auch auf den Austausch von Informationen angewiesen.

Er sieht zudem ein Dilemma: „Was tun, wenn wir Hinweise vom saudi-arabischen Geheimdienst über Terroranschläge in Deutschland bekommen?“ Ablehnen, weil man das politische System nicht gutheiße? Netzaktivistin Kurz entgegnet, dass dann auch Informationen aus syrischen Folterkellern verwendet werden könnten. De Maizière drängte das Thema wieder in Richtung Terrorismus und gäbe keine Antworten darauf, wie der Staat gegen die Überwachung durch die NSA vorgehen würde.

Auch beim Thema Vorratsdatenspeicherung und Staatstrojaner herrschte wie zu erwarten keine Einigkeit. Beckedahl und Kurz kritisierten, dass mit Steuergeldern Informationen über Sicherheitslücken gekauft werden könnten. De Maizière verteidigte die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf die Ermittlungen bei Wohnungseinbrüchen.

Dabei blieb der Innenminister trotz kritischem Publikum souverän und sorgte dann zwischendurch für Lacher, als er sich über die Zwei-Minuten-Regelung beklagte: „Darf ich antworten?“ „Nein, jetzt kommt die nächste Frage“, antwortete Moderatorin de Bastion. „Dann möchte ich zu Protokoll geben, dass ich gerne geantwortet hätte“, entgegnete der Minister.

Am Ende gab es dann doch noch Einigkeit: Als zwei Politiker der Piratenpartei die Fragerunde des Publikums nutzen wollten, um dem Minister einen Negativpreis zu überreichen, kam es kurz zum Tumult – de Maizière antwortete: „Kein Wunder, dass die Piraten so aus den Landtagen verschwinden.“ Applaus.