 Deal geplatzt: Investoren verzichten auf Kauf von Weinstein Company

Aus dem geplanten Verkauf der Weinstein Company wird nichts. Die interessierte Investorengruppe hält den Deal nicht mehr für realisierbar.

Der Filmproduzent wurde von der Weinstein Company im Herbst entlassen. (Foto: AP) Harvey Weinstein

New YorkDer Verkauf der früheren Firma des in Verruf geratenen US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ist geplatzt. Eine Investorengruppe sagte den Kauf der Weinstein Company ab und verwies zur Begründung auf enttäuschende Informationen über die Realisierbarkeit des Deals. Der Schritt wurde am Dienstag von der Unternehmerin Maria Contreras-Sweet bekanntgegeben. Näheres zu den Hintergründen sagte sie nicht. Sie erklärte aber, die Gruppe sei möglicherweise weiter am Kauf von Aktiva des Film- und Fernsehstudios aus der Konkursmasse interessiert.

Contreras-Sweet und die Weinstein Company hatten dem angestrebten Deal erst vor wenigen Tagen eine neue Chance gegeben. Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen mit dem Generalstaatsanwalt des Staats New York, Erich Schneiderman, der die Firma verklagt hat.

Weinstein hatte die Firma 2005 mit seinem Bruder gegründet. Nachdem im Herbst Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn laut wurden, entließ das Unternehmen Weinstein. Inzwischen sind weitere Anschuldigungen laut geworden, sie reichen bis zu Vergewaltigung. Sechs Frauen haben Klage eingereicht. Sie werfen Weinstein und seinen früheren Filmunternehmen vor, seine umfassenden sexuellen Belästigungen und Angriffe vertuscht zu haben. Der Filmmogul weist die Vorwürfe zurück.