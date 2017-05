Höttges lobt Arbeit in Bonn und USA

Der Wert der rund 60-Prozent-Beteiligung an T-Mobile US hat sich seit dem Zusammenschluss mit MetroPCS 2013 mehr als verfünffacht. Wollte die Deutsche Telekom ihre Tochter vor einiger Zeit noch an den meistbietenden Wettbewerber verkaufen, ist ihre Zukunft nun unklar.

Konzernchef Timotheus Höttges erklärte dazu: „Aus einer rein konzeptionellen Sicht heraus sehen wir verschiedene Vorteile in Konsolidierung und Konvergenz. Beide Wege bieten verschiedene Möglichkeiten für Synergien und Skalenvorteile.“ Aber selbst wenn es Gespräche geben würde, sei noch völlig unklar, „ob sie zu irgendeinem Ergebnis“ führen“. Der Konzern schließe nichts aus, so Höttges.

Immer wieder wird im Zusammenhang mit dem Erfolg der US-Tochter deren Chef, das Marketing-Ass John Legere, gelobt. Höttges betonte am Donnerstag aber auch die eigene Arbeit. „Für diesen Erfolg haben wir in den USA wie auch in Bonn in den vergangenen Jahren hart gearbeitet“, sagt er. „Lassen Sie es mich auf eine Formel bringen: Wir haben dort investiert, wo die Rahmenbedingungen am besten sind, und dies zahlt sich jetzt aus.“

Darin steckt auch der implizierte Hinweis darauf, dass die Rahmenbedingungen in Europa nicht die besten sind. Zwar verweisen die Telekom-Manager auf Erfolge bei den Kundenzahlen in Deutschland und einigen europäischen Tochtergesellschaften. Doch die große Konsolidierungswelle, die mit starken Wachstumszahlen und hohen Skaleneffekten einher hätte gehen sollen, blieb bisher aus.

Die EU-Kommission in Brüssel zeigte sich in den vergangenen Monaten wenig offen für große Zusammenschlüsse. Gleichzeitig verlieren die Unternehmen Einnahmen durch die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Zudem werden von ihnen hohen Investitionen in die Netze gefordert, um sie schneller zu machen. Für die Anbieter ist das eine nicht immer leicht zu stemmende Grätsche.

Außerdem geben die Kunden weniger aus. Der Service-Umsatz der Telekom ist in Deutschland im ersten Quartal um 0,7 Prozent gesunken. Ohne „regulatorischen Gegenwind“ hätte er im Plus gelegen, betonte Finanzchef Dannenfeldt.