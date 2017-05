Telekom-Chef lässt sich in die Karten schauen

Bereits am Donnerstag hatte Telekom-Chef Tim Höttges bei der Vorlage der Quartalszahlen erklärt, dass sich der Dax-Konzern auf eine Übernahmewelle in der US-Telekombranche vorbereitet. Es sei wahrscheinlich, dass US-Branchenvertreter anfangen würden, über mögliche Kombinationen zu sprechen, sagte Höttges. „Das schließt unser Unternehmen, die T-Mobile US, mit ein.“

Damit ließ sich der 54-jährige so deutlich wie lange nicht mehr in die Karten schauen, was die Zukunft des seit Jahren rasant wachsenden Telekom-Ablegers auf der anderen Seite des Atlantiks angeht. In den letzten zwölf Monaten musste sich Höttges an ein Schweigegelübde halten. Übernahmegespräche waren den USA in den vergangenen zwölf Monaten wegen einer Frequenzauktion untersagt. Seit April gilt das Verbot nicht mehr.

Doch ist die seit wenigen Wochen offiziell vorbei. Begonnen hat der Übernahmereigen bereits: Marktführer Verizon kaufte für 3,1 Milliarden Dollar die Firma Straight Path, die in Zukunft wichtige Mobilfunkfrequenzen gebunkert hat.

Schwer zu sagen ist auch, ob sich Höttges überhaupt aus den USA verabschieden will. T-Mobile US ist eine der letzten Wachstumslokomotiven des größten Telekom-Konzern Europas: Im ersten Quartal steigerte der Amerika-Ableger die Kundenzahl um 1,1 Millionen auf 72,6 Millionen. Der Betriebsgewinn schnellte um ein Viertel nach oben auf umgerechnet 2,4 Milliarden Euro. Voriges Jahr kam jeder zweite Euro des Telekom-Gesamtumsatzes von 73 Milliarden von der anderen Seite des Atlantiks.