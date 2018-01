 Deutsches Fernsehen: Bis mindestens Donnerstag keine Einschaltquoten

Derzeit können in Deutschland keine TV-Einschaltquoten gemessen werden. Eine technische Störung verhindert die Übertragung der Messdaten. Das Abrufproblem lässt sich jedoch nicht so leicht beheben.

Derzeit gibt es keine frischen Zuschauerzahlen. (Foto: dpa) Quoten-Panne

Frankfurt/MainDie Erfassung der TV-Einschaltquoten bleibt wegen technischer Probleme bis mindestens Donnerstag ausgesetzt. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) am Montagabend in Frankfurt mit. „Der Grund ist ein Übertragungsproblem zwischen dem verantwortlichen Marktforschungsinstitut GfK und den Messhaushalten, die mit TC score-Messgeräten ausgestattet sind“, hieß es in der Mitteilung. Die GfK arbeite mit Hochdruck daran, die Verbindung zu den Messhaushalten wieder herzustellen. Man gehe unverändert davon aus, dass die Übertragungsstörung zu keinem Datenverlust geführt habe, die ausgefallenen Erhebungen also nachgereicht werden. Der Abruf der Einschaltquoten ist bereits seit Donnerstagabend gestört.