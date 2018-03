 Digitalkanal: Simone Emmelius löst ZDFneo-Chef Himmler ab

Simone Emmelius übernimmt die Leitung des Digitalkanals ZDFneo. Die 53-Jährige war bisher Leiterin der Redaktion ZDFneo. Ihr Vorgänger Norbert Himmler ist neuer ZDF-Programmdirektor geworden.

Der ehemalige Chef des Digitalkanals ZDFneo, Norbert Himmler, ist nun ZDF-Programmdirektor. (Foto: dpa)

MainzDer Digitalkanal ZDFneo bekommt eine Chefin: Simone Emmelius übernimmt die Leitung von Norbert Himmler, der neuer ZDF-Programmdirektor geworden ist, teilte der Mainzer Sender am Montag mit. Die 53-Jährige war bisher Leiterin der Redaktion ZDFneo und hat den Digitalkanal nach Senderangaben mit aufgebaut. Die Heidelbergerin studierte Literaturwissenschaft, Volkswirtschaft und Filmwissenschaft in Mainz und Konstanz. Danach begann sie beim ZDF als Redakteurin in der Hauptredaktion Gesellschafts- und Bildungspolitik und später Referentin in der Stabsabteilung des Intendanten. Sie baute die digitalen Aktivitäten des ZDF einschließlich ZDFinfokanal und ZDFdokukanal auf und leitete sie.