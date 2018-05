Druck von Investoren Xerox-Chef tritt zurück – Verkauf an Fujifilm kommt auf den Prüfstand

Etappensieg für Carl Icahn: Der Großaktionär und Investor Darwin Deason halten einen Verkauf von Xerox nach Japan für falsch. Nun muss der CEO gehen.

Am Wochenende hatte ein New Yorker Richter den Verkauf des Konzerns mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. (Foto: AP) Xerox

New YorkDer Verkauf der US-Traditionsfirma Xerox nach Japan wird nach dem Gegenwind von zwei Großaktionären auf den Prüfstand gestellt. Der bisherige Chef Jeff Jacobson tritt zurück. Laut Xerox soll John Visentin zum CEO ernannt werden, Keith Cozza soll den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen.

Cozza ist ein Kandidat der beiden Investoren Carl Icahn und Darwin Deason, die gemeinsam rund 15 Prozent an Xerox halten und den angekündigten Verkauf an Fujifilm verhindern wollen. Xerox könne den Anteilseignern als eigenständiges Unternehmen viel mehr bringen, argumentierten sie.

Neben Jacobsen würden sechs weitere Manager ausscheiden, teilte Xerox am Dienstag (Ortszeit) mit. Demnach ging Xerox auf Fuji zu, um bessere Konditionen für die Aktionäre auszuhandeln. Der japanische Konzern habe darauf noch nicht reagiert.

Am Wochenende hatte ein New Yorker Richter den Verkauf mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt, weil er einen Interessenskonflikt bei Jacobson sah. Der Xerox-Chef habe von Plänen gewusst, ihn abzulösen und habe durch den Deal mit den Japanern seinen Job sichern wollen, argumentierte der Richter.

Durch den Verkauf würde Xerox mit einem Marktwert von 8,2 Milliarden Dollar zunächst mit einem Joint Venture fusionieren, das das Unternehmen gemeinsam mit Fujifilm in Asien betreibt. Die in Tokio ansässige Fujifilm würde letztendlich 50,1 Prozent des zusammengeschlossenen Unternehmens besitzen, was das Joint Venture auf alle Aktivitäten von Xerox ausdehnen würde.

Gegen diese Transaktion klagte Deason und argumentierte, dass der Deal den Wert für die Investoren nicht maximiere. Nach dem Deal mit Xerox wird die Klage jetzt fallengelassen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.