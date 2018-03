 Einschaltquoten: RTL-Chefin Schäferkordt ist nicht zufrieden

Unzufriedenheit im Vorstand von RTL: Mäßige Einschaltquoten beim größten deutschen Privatsender sorgen für eine unruhige Stimmung. Seit Monaten investiert RTL kräftig, um dem Zuschauerschwund zu begegnen.

Die RTL-Geschäftsführerin Anke Schäferkordt: „Natürlich sind wir mit den aktuellen Marktanteilen von RTL nicht zufrieden.“ (Foto: dpa)

KölnAnke Schäferkordt, Chefin der RTL-Gruppe und Vorstandsmitglied bei Bertelsmann, hat sich unzufrieden über die derzeit nur mäßigen Einschaltquoten beim größten deutschen Privatsender geäußert. „Natürlich sind wir mit den aktuellen Marktanteilen von RTL nicht zufrieden“, sagte Schäferkordt dem „Manager Magazin“. „Durch Gewinne bei Vox, RTL II und RTL Nitro haben wir mit der gesamten Senderfamilie den Abstand zu unseren Wettbewerbern im ersten Halbjahr dagegen vergrößert.“

Um dem Zuschauerschwund zu begegnen, werde allerdings schon seit Monaten kräftig investiert. „Und mit den Spielen der Fußball-Nationalmannschaft im Vorfeld von EM 2016 und WM 2018 ist uns wohl ein echter Coup gelungen.“ RTL hatte sich bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den Zuschlag für die Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die EM 2016 und die WM 2018 gesichert. Bislang hatten immer die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Gruppenspiele des DFB-Teams auf dem Weg zu großen Turnieren übertragen.

„Wir investieren mit den Live-Rechten gezielt in die Marke RTL“, sagte Schäferkordt. Hinzu komme, dass die Qualifikationsspiele „nicht in den werbeschwächeren Sommermonaten stattfinden, sondern auch in der umsatzstarken TV-Saison“. Ob sich die Übertragungsrechte aber über die Werbung refinanzieren ließen, müsse sich zeigen, berichtete das „Manager Magazin“.