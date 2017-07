Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nicht alles ist Gold in der Bilanz

Auch die Displaysparte dürfte ihr Oled-Monopol nur langsam verlieren. Rivalen beginnen erst ab 2018 die Produktion in größeren Massen. Gleichzeitig dürfte die Nachfrage weiter drastisch steigen, so dass auch dort ein Überangebot ein Zukunftsproblem wäre.

Doch nicht alles ist Gold in Samsungs Rekordbilanz. Die Mobilsparte hat anscheinend ihr Gewinnpotenzial ausgereizt. Dank des neuen Flaggschiffs, dem Galaxy S8, erholte sich zwar von ihrem Akkudebakel. Aber der Betriebsgewinn liegt mit vier Billionen Won sechs Prozent unter dem sechs Prozent niedriger als vor einem Jahr. Zudem warnt Samsung, das ihr Gewinn im laufenden Quartal fallen könnte. Denn das Unternehmen will mehr für Marketing ausgeben.

Ein Verlierer in der Bilanz ist Samsungs Unterhaltungselektronik. Samsung bleibt zwar Marktführer bei Flachbildfernsehern. Aber weil die Display-Preise steigen, sackte der Gewinn der Sparte um Zweidrittel auf 320 Milliarden Won ab.

Außerdem kündigte Samsung an, seine Investitionen in die Chip- und Displayproduktion deutlich zu erhöhen. Dies könnte in den kommenden Monaten die Gewinnmarge drücken. Doch Samsungs größtes Problem ist nicht finanziell, sondern personell.

Der Firmenerbe und faktische Konzernchef Lee Jae-yong sitzt seit Anfang des Jahres in einem Bestechungsskandal um Südkoreas aus dem Amt gejagte Ex-Präsident Park Geun-hye im Gefängnis. Sollte er wegen Bestechung und Veruntreuung zu einer Haftstrafe verurteilt werden, könnte es mittelfristig ein Führungsvakuum geben. In einer schnelllebigen Industrie könnte die Abwesenheit des Patriarchen zu Samsungs Achillesferse werden.