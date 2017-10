Elektronikkonzern : Panasonic plant System für autonomes Fahren

Datum: 10.10.2017 12:59 Uhr

Bekannt für Unterhaltungsmedien, geht Panasonic zunehmend andere Wege: Nun plant das Unternehmen die Entwicklung eines Systems für autonomes Fahren – und will so in fünf Jahren zu den Branchen-Vorreitern aufschließen.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Wandelnder Schwerpunkt Den Schriftzug kennt man vor allem von Spielekonsolen und Haushaltsgeräten: Das japanische Unternehmen kann aber auch anderes. Nun wagt es sich auf den Automobilmarkt vor. (Foto: Reuters, Sascha Rheker) TokioDer Elektronikkonzern Panasonic will im Jahr 2022 ein System für autonomes Fahren auf den Markt bringen und damit im heiß umkämpften Pkw-Elektronikmarkt zu seinen Rivalen aufschließen. Wie die Japaner am Dienstag mitteilten, ermöglicht das neue Selbstfahrsystem das eigenständige Einparken von Fahrzeugen sowie Fahrten mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit. Die neuen Chips müssten vor der Markteinführung aber noch weiter getestet und verbessert werden. „Wir wissen, dass wir bislang noch hinter unseren Rivalen zurückliegen“, sagte der für die Entwicklung zuständige Direktor, Shoichi Goto. Mit der Erfahrung aus dem TV- und Kamerabereich seien aber Chips zur Bildverarbeitung und Sensorik entwickelt worden, die Panasonic nach vorne bringen sollen. image Elektroauto-Marke Byton: Der Angreifer aus China Panasonic setzt verstärkt auf hochwertige Produkte für die Autobranche und will zu Zulieferern wie Bosch und Continental aufschließen. Schwung verspricht sich der Konzern insbesondere von der Batterieproduktion für das neue Model 3 von Tesla, mit dem der US-Elektroautopionier den Massenmarkt erobern will. Bis zum Geschäftsjahr 2022 will Panasonic den Umsatz im Automobilgeschäft auf umgerechnet rund 19 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Die Japaner haben vor einigen Jahren einen Kurswechsel eingeleitet und sich aus dem Smartphone-Markt sowie dem weniger rentablen Geschäft mit Unterhaltungs- und Haushalts-Elektronik mehr und mehr zurückgezogen.