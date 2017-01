Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Apparate werden austauschbar

Außerdem nimmt es ihnen die Arbeit ab. Amazons „Echo“, „Google Home“ und sogar „Pixel“ dienen schließlich auch dazu, dem Nutzer die KI buchstäblich in die Hand zu geben. Jede Anwendung steigert den Wert ihrer Technologien von selbst. Den eigentlichen Schatz, die dahinterliegende Plattform, auf der alle Informationen zusammenlaufen und ausgewertet werden, geben sie dabei nicht aus der Hand. In dieser Strategie sind Apparate notwendig, aber auch austauschbar.

„In Zukunft wird alles mit Künstlicher Intelligenz ausgerüstet sein“, sagt Jen-Hsun Huang, Chef von Nvidia, einem Entwickler für Grafikprozessoren, der mit Bosch und Audi bei der Entwicklung des fahrerlosen Autos kooperiert.

Das ist eine gute Nachricht für Unternehmen, die sich die Entwicklung entsprechender Algorithmen leisten können. Mit Google, Amazon oder Apple investieren alle führende Technologieunternehmen in die Entwicklung der Computersysteme, die sich an der Funktionsweise des menschlichen Gehirns orientieren. Wie sich Unternehmen mit weniger finanziellen Mitteln in dem Markt behaupten werden, muss sich erst noch zeigen.

Mayfield Robotics verzichtet bei Kuri bislang bewusst auf eine Integration von Alexa und entwickelt die Intelligenz selbst. „Das wichtigste an Kuri ist seine Persönlichkeit, wir wollen sicherstellen, dass alles, was Kuri tut, zu seinem Charakter passt“, sagt Marketing-Chef Chris Matthews. Das Startup will sich bei den zentralen Services für das eigene Produkt offenbar nicht von einer Plattform abhängig machen.