Sony Der Elektronikkonzern peilt einen Gewinn von umgerechnet 2,1 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr an. (Foto: dpa)

TokioDer japanische Elektronikkonzern Sony rechnet für das laufende Geschäftsjahr dank kräftiger Nachfrage unter anderem bei Halbleitern mit einem Gewinnsprung. Wie der Playstation-Hersteller am Freitag mitteilte, dürfte sich der Nettogewinn in dem noch bis zum 31. März 2018 laufenden Geschäftsjahr auf 255 Milliarden Yen (2,1 Milliarden Euro) mehr als verdreifachen. Beim Umsatz wird ein Plus von 5,2 Prozent auf acht Billionen Yen erwartet.

Das abgelaufene Geschäftsjahr hatte Sony wie zuletzt erwartet mit einem Nettogewinn von rund 73,3 Milliarden Yen beendet. Das ist zwar deutlich mehr als davor befürchtet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das jedoch 50,4 Prozent weniger Gewinn.

Sony profitiert derzeit aktuell davon, dass Kostensparpläne in seinem Versicherungszweig Erfolge zeigen. Außerdem konnten Chipfabriken von Sony nach einem Erdbeben im westlichen Japan schneller als erwartet wieder in Betrieb genommen werden.