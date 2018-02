Erneuter Kurseinbruch Angry-Birds-Macher Rovio im Sturzflug

Teenager Max Caulfield kehrt zum Fotografie-Studium in ihre alte Heimat Arcadia Bay zurück. Vieles hat sich in fünf Jahren Abwesenheit verändert. Und noch bevor sie sich richtig einleben kann, wird sie Zeugin eines gewaltsamen Todes. Durch den Schock erwacht in Max eine unbekannte Gabe: Sie kann die Zeit ein Stück zurückdrehen und so die Tat verhindern.

„Life is Strange” von Square-Enix ist ein Adventure in fünf Episoden. Spieler begleiten Max, die nicht nur durch ihre Visionen geplagt wird, sondern auch die typischen Probleme eines Teenagers durchlebt. Dank ihrer Fähigkeit zum Manipulieren der Zeit kann sie ihre Fehler schnell korrigieren. Das spannende Adventure ist bereits für iOS erschienen, die Android-Version folgt demnächst. Die erste Episode ist kostenlos, für 9,99 Euro gibt es das komplette Spiel.