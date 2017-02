Snapchat, das nächste Facebook – oder das nächste Twitter?

Der größte Unsicherheitsfaktor aber heißt Facebook. Mark Zuckerberg wollte Snapchat für drei Milliarden Dollar kaufen, wurde aber abgewiesen. Seitdem baut er seine Fotoplattform Instagram mit bereits 600 Millionen monatlichen Nutzern unablässig zur Snapchat-Konkurrenz aus. Die Erfolgsfunktion „Snapchat Stories“ hat er bereits kopiert. Der Snap-Konzern müsste die Kundenbasis von Facebooks Tochter erfolgreich abwerben, um wieder Wachstum generieren zu können. Beide wenden sich an junge, smartphone-affine Nutzer.

Der Börsenprospekt gibt nebenbei auch einen seltenen Einblick in die verschwiegene Welt des Cloud-Computings. Der Snap-Konzern existiert schlicht und einfach aus Googles Gnaden. Rund zwei Milliarden Dollar wird das Unternehmen aus Los Angeles in den kommenden fünf Jahren an Google in Mountain View für IT-Dienste überweisen, steht im Prospekt. Hinzu kommt ein ungewöhnlicher Warnhinweis: Jede Störung oder Unterbrechung des Zugangs zu Googles Computermacht kann schwerwiegende Folgen für das Geschäft haben.

Zudem ist ein guter Teil der Software maßgeschneidert für die Nutzung von Googles Netzwerk, Speicher- und Computertechnik. Nur für manche gebe es eine „Alternative im Markt“. Snap ist Preiserhöhungen praktisch hilflos ausgeliefert. Vor allem, wenn der Dienst über Gebühr erfolgreich werden sollte. Dann steigen mit den Nutzerzahlen auch die Kosten. Zumindest kann Snap froh sein, dass Google kein signifikantes Geschäft in sozialen Netzwerken hat und aus Konkurrenzgründen nicht einfach irgendwann den Daten-Hahn zudreht.

Dieser Risikohinweis ist eigentlich mehr als Kaufhinweis für Amazon, Microsoft und Google, die Marktführer im Cloud-Computing, zu verstehen. Aber er verschärft auch einen anderen Risikohinweis im Prospekt. Snap muss den uneingeschränkten Zugang zu den mobilen Betriebssystemen iOS von Apple und Android von Google behalten. Zumindest bei Google existiert hier eine gefährliche doppelte Abhängigkeit. Wie so etwas geht, musste Google schon selbst erfahren, als Apple einen Smartphone-Krieg anzettelte und Google Maps oder die Google Suche auf seinen iPhones kaltgestellt hat. So etwas darf Snap nicht passieren.

Investieren oder nicht? Diese Entscheidung ist derzeit noch nicht zu treffen. Aber egal wie der Ausgabepreis letztlich ausfällt. Es wird ein heißer Ritt werden und Snapchat wird entweder das nächste Facebook – oder das nächste Twitter.