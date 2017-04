image

Snap-Aktie unter der Lupe: Schnell da und schon wieder weg

PremiumDie Zweifel an Snapchat wachsen schon wenige Tage nach dem Börsengang an der Wall Street: Verpufft der Wert der Snap-Aktie so schnell wie seine Fotos? Tatsächlich gehen Investoren bei Snap ins volle Risiko. mehr…