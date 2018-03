 Facebook-Datenaffäre: Cambridge Analytica suspendiert seinen CEO Alexander Nix

Die Datenanalysefirma Cambridge Analytica hat ihren Vorstandschef Alexander Nix mit sofortiger Wirkung suspendiert. Hintergrund ist die Facebook-Datenaffäre.

Der CEO von Cambridge Analytica verlässt sein Büro in London. (Foto: AP) Alexander Nix

London, DüsseldorfDer Vorstand von Cambridge Analytica hat seinen CEO Alexander Nix mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Nix werde bis zu einer vollständigen, unabhängigen Untersuchung mit sofortiger Wirkung von seiner Aufgabe entbunden. Hintergrund ist die Facebook-Datenaffäre.

Der Vorwurf: Cambridge Analytica habe sich unautorisiert Zugang zu den Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern im US-Präsidentschaftswahlkampf verschafft. Mithilfe dieser Wählerprofile habe die Firma gezielt politische Werbung verbreitet und so zum Wahlsieg Donald Trumps beigetragen.

Die Enthüllungen haben Nix in große Erklärungsnot gebracht, hatte er doch im britischen Unterhaus noch im Februar unter Eid versichert, seine Firma habe nie Facebook-Daten besessen oder benutzt. Der Abgeordnete Damian Collins hatte schon angekündigt, man werde untersuchen, ob der Manager das Parlament belogen habe.

Damit nicht genug. „Channel 4 News“ hat nebenbei auch noch eine klassische „Sting“-Operation gegen Nix durchgeführt: Zwei Reporter posierten als Vertreter einer reichen Familie in Sri Lanka und wollten wissen, wie Cambridge Analytica ihnen bei einer Wahlkampagne helfen könnte. Man traf sich viermal in verschiedenen Londoner Hotels, die versteckte Kamera lief immer mit.

In den am Montag erstmals ausgestrahlten Videoaufnahmen redet Nix sich um Kopf und Kragen. Nach seinen Methoden gefragt, erklärt er, man könne politischen Rivalen etwa eine große Summe Geld anbieten, sie beim Akt der Bestechung filmen und den Film dann ins Internet stellen.

„Diese Art von Taktik ist sehr effektiv“, sagt Nix in dem Video. Oder, räsoniert er weiter, man könne einem Politiker natürlich auch hübsche Mädchen ins Haus schicken und dann filmen, Ukrainerinnen zum Beispiel, das funktioniere auch sehr gut. Seine Firma habe jede Menge Erfahrung mit solchen Dingen, versicherte er dem vermeintlichen Kunden.

Nun behauptet Nix, das sei alles nicht ernst gemeint gewesen. Als höflicher Engländer habe er sich nur auf den Gesprächsfaden des Kunden eingelassen, beteuert er. Er habe nie etwas mit Prostituierten zu tun gehabt, weder privat noch beruflich. Alle seine Methoden seien legitim und üblich im Wahlkampf. Er spricht von einer politisch motivierten Medienkampagne gegen seine Firma. „Sie gewinnen eine Wahl für einen Kandidaten wie Trump und verärgern damit 100 Millionen Menschen. Dadurch werden Sie zum Teufel gemacht.“

Nix will fünf Jahre lang täglich mit Bannon geredet haben

Cambridge Analytica wurde vor fünf Jahren gegründet, Hauptinvestor ist der US-Milliardär Robert Mercer, einer der größten Unterstützer des republikanischen Präsidenten Trump. Seine Tochter Rebekah Mercer und Trumps Ex-Berater Steve Bannon saßen im Verwaltungsrat. Nix sagt, er habe fünf Jahre lang jeden Tag mit Bannon geredet. Und doch will er sich nicht die Finger schmutzig gemacht haben.

Was macht Cambridge Analytica? Welchen Ursprung hat die Firma? Cambridge Analytica ist ein Ableger der SCL Group, die sowohl Aufträge von der Regierung als auch dem Militär annimmt und von sich selbst sagt, von der Forschung zur Lebensmittelsicherheit bis zu politischen Kampagnen alles anzubieten. Cambridge Analytica wurde der „New York Times“ zufolge vor etwa fünf Jahren gegründet und konzentrierte sich zunächst auf US-Wahlen. Der republikanische Milliardär Robert Mercer stellte demnach 15 Millionen Dollar bereit, der Name sei durch den späteren Trump-Berater Steve Bannon gewählt worden. Bevor die Firma Trump im Wahlkampf unterstützte, soll sie der Zeitung zufolge dem republikanischen Senator Ted Cruz geholfen haben. Was macht die Firma? Cambridge Analytica wirbt damit, für Kunden aus Politik und Wirtschaft Verbraucherstudien zu erstellen sowie personalisierte Werbung und andere datenbezogene Dienstleistungen anzubieten. Auf der Internetseite werden als Beispiele für Auftraggeber eine Tageszeitung genannt, die mehr über ihre Abonnenten wissen möchte, sowie ein US-Autoversicherer, der sich selbst besser vermarkten will. Als Standorte sind Büros in New York, Washington, London, Brasilien und Malaysia aufgeführt. Was wird der Firma vorgeworfen? Die „New York Times“ und der britische „Observer“ berichteten am Wochenende, dass Cambridge Analytica die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Mitgliedern angezapft haben soll. Dabei seien sowohl die Nutzer als auch Facebook betrogen worden. Den Zeitungen zufolge wurden die Informationen durch eine von dem britischen Wissenschaftler Aleksandr Kogan entwickelte Anwendung abgegriffen. Etwa 270.000 Menschen haben die Anwendung laut Facebook runtergeladen, die dann sowohl auf ihre Daten als auch die ihrer Freunde Zugriff hatte. Kogan gab die Informationen dann an Cambridge Analytica weiter, wie sowohl die Firma als auch Facebook mitteilten. Kogan konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden. Cambridge Analytica hatte nach eigenen Angaben zunächst nichts von einem Verstoß gegen Facebooks Bestimmungen gewusst. Als die Firma dies 2015 entdeckt habe, seien die Daten gelöscht worden. Dagegen berichteten die beiden Zeitungen, die Informationen seien nicht entfernt worden. Facebook überprüft nun die Beschuldigungen. Was passiert als nächstes? Facebook hat externe Prüfer damit beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen. Zugleich teilte das soziale Netzwerk mit, sowohl Cambridge Analytica, als auch die Muttergesellschaft SCL, Kogan sowie einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter von Cambridge Analytica wegen des Verstoßes gegen Unternehmensregeln von der Plattform verbannt zu haben. Möglicherweise muss Facebook mit der Untersuchung bis zum Ende der Ermittlungen der Regierungsbehörden warten. Die britische Datenschutzbehörde plant eine Durchsuchung der Büroräume und hat Facebook aufgefordert, solange abzuwarten. Generalstaatsanwälte aus den US-Bundesstaaten Massachusetts und Connecticut ermitteln mittlerweile, wie mit den Facebook-Daten umgegangen wurde. Auch das Büro des Generalstaatsanwalts in Kalifornien, dem Unternehmenssitz von Facebook, hat Bedenken geäußert. Quelle. Reuters

In den vergangenen Jahren sind alle Vorwürfe an der Firma abgeprallt, doch dieses Mal könnte es anders kommen. Der US-Techgigant Facebook, dessen Aktienkurs nach den Enthüllungen eingebrochen ist, geht auf größtmögliche Distanz und kooperiert mit den Behörden. Die Datenschutzbeauftragte der britischen Regierung will die Cambridge-Analytica-Zentrale in London durchsuchen lassen.